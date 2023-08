Parti per le vacanze? Porta con te uno di questi libri e goditi il piacere della scoperta

Vacanze e libri: il binomio perfetto per gli amanti delle lettura, e perché no, anche del tempo libero nel segno di viaggi mentali!

Se ami leggere e quando vai in un posto di relax porti sempre in valigia un libro per viaggiare con la mente, senza dubbio questo articolo fa al caso tuo. Partire per le vacanze è salvifico alle volte, più che necessario. Per staccare da tutto e tutti a volte è necessario allontanarsi da un luogo, per rigenerarsi. Inoltre, se fai parte di questa cerchia di persone, capita spesso di percepire quel desiderio di voler portare un compagno di avventure cartaceo e di voler trasmettere questo hobby ai più piccoli. Ecco quali volumi devi assolutamente considerare.

Ci teniamo a precisare che la lettura, comprese le modalità che la contraddistinguono, sono assolutamente personali. Oltre il fatto che ognuno presenta dei gusti individuali, c’è un modo altrettanto specifico in cui si soddisfa il piacere della lettura. C’è chi predilige concentrarsi in un unica storia, desiderando di arrivare al dunque fino alla fine. Ma c’è anche chi ama viaggiare tra una storia e l’altra, soddisfacendo l’ambizione di leggere più volumi.

Insomma, leggere è qualcosa che determina anche il modo di essere di una persona, ed il suo approccio rispetto la vita in generale. Così, non possiamo non svelare delle chicche davvero interessanti, specialmente se riguarda consigliare chi ancora è acerbo in materia.

Vacanze e libri, ecco quale non devi assolutamente perdere!

Il Booktok è pieno di autori emergenti o semplici amanti della lettura che consigliano dei libri da leggere, specialmente durante le vacanze. L’estate è quel momento in cui i veri amanti della lettura non rinunciano ad un bel libro in riva al mare al tramonto, oppure allo sfogliare della carta mentre si assapora la brezza del vento che risuona in un pomeriggio in montagna. I libri hanno un effetto benefico, soprattutto se legati all’amore per la natura. Ecco il parere dell’esperta e i libri che fanno al caso tuo.

Secondo la pedagogista Alessandra Taddeo, i libri possono legare il lettore alla natura, ed educare i bambini a questo approccio, può essere un ottimo modo per iniziare le vacanze. Tra le letture consigliate c’è “Dov’è la mia tartaruga?” di Usborne Edizioni. Il libro avvicina i più piccoli al mondo marino e a queste meravigliose creature. Volume per bambini di soli sei mesi, è fonte di interesse e curiosità.

Se invece si è affascinati da mammiferi speciali, con la pinna, non si può non regalare ad un bimbo di sei anni il libro “Possiamo salvare i delfini?” edito da Usborne Edizioni, e scritto da Katie Daynes. Della stessa autrice non possiamo non consigliare “Cos’è la luna”, libro adatto a bimbi di tre anni che amano stare con il naso all’insù e sono sognatori dalla nascita. Infatti, segue il libro “Cos’è lo spazio”, sempre della scrittrice, che approfondisce la curiosità dei bambini che amano l’universo.

Ci sono poi altri volumi che approfondiscono il tema del cambiamento climatico. “Verde come l’Italia” di Gianumberto Uccinelli, e “Le 60 avventure da vivere in natura”, di Marco Priori e Alice Centoni, trattano il rapporto dell’uomo con l’ambiente. Quest’ultimo nello specifico racconta come “cuocere un uovo di dinosauro”, oppure fare l’esperienza di prendere in mano un insetto. Per i bambini di 10 anni è il massimo del piacere per la scoperta.

I volumi però non finiscono qui, perché i bambini possono anche scoprire l’amore con semplicità. Il testo di cui stiamo per parlare è adatto dai 3 anni in poi. Un bimbo che chiede alla nonna “cosa sia l’amore”, è il tema centrale di “Cos’è l’amore”, di Mac Barnett.

Scoprire le emozioni però è un altro tema cruciale affrontato in “Che Emozione!” di Cristina Padovani. Sulla stessa scia è il libro di Elizabeth Cole “La gentilezza mi dà forza”, il quale affronta questo sentimento sempre più raro nella società individualista di oggi.

Quindi, se hai delle vacanze da affrontare e dei bimbi con te, non puoi non provare a fargli apprezzare la bellezza della lettura di libri che affrontano temi così importanti.