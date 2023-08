Donna incinta al nono mese muore sola in casa

Per la donna non c’è stato nulla da fare. Trovata morta in casa mentre era da sola e al nono mese di gravidanza

Tragedia drammatica avvenuta nel Reggino. Una donna di soli 31 anni è stata trovata morta mentre era da sola in casa e in attesa di suo figlio, al nono mese di gravidanza.

La donna è stata rinvenuta senza vita dal marito, non appena tornato a casa. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, i medici dell’ospedale di Rosarno, località dov’è avvenuta la tragedia, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna. Al momento non si sa cosa sia accaduto alla donna, ma solo che, purtroppo, si trovava da sola in casa e nessuno è riuscita a soccorrerla in tempo.

Muore da sola in casa mentre è incinta

Il marito della donna era appena rientrato in casa, quando ha trovato sua moglie riversa a terra già priva di sensi. Alle mancate risposte da parte della donna, l’uomo ha subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Tuttavia, capendo che la situazione era particolarmente grave, ha preso di peso la donna e l’ha portata in auto fino al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi”, a Polistena. Sfortunatamente, la donna è arrivata in ospedale già priva di vita, con i medici che non hanno potuto fare altro che ufficializzare il decesso. La stessa sfortunata sorte, purtroppo, è toccata anche al bambino che aveva in grembo.

Una vicenda triste e una tragedia che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto per via dell’incredibile, quanto drammatica dinamica che ha visto una giovane ragazza di 31 anni perdere la vita. I medici hanno infatti allertato le autorità segnalando il caso, le quali hanno segnalato il caso alla Procura della Repubblica di Palmi. Il Pubblico Ministero ha infatti avviato un fascicolo per svolgere le dovute indagini, con lo scopo di capire quello che è successo e ricostruire la dinamica che ha visto la donna perdere la vita.

I Carabinieri e gli investigator, infatti, dovranno capire come una donna di 31 anni, in attesa di un bambino possa essere andata in contro a questa sorte. I pm hanno richiesto le cartelle cliniche della donna per valutare se la situazione di gravidanza della giovane poteva essere a rischio e so fossero presenti patologie non diagnosticate in precedenza. Verrà inoltre effettuata l’autopsia sulla salma della donna per capire con certezza quale sia stata la causa della morte. Sono stati esclusi segni di violenza.