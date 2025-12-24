Nuovo ds per la Juventus: chi è Marco Ottolini, “obiettivo rilanciare il club”

Entra all’interno dell’organigramma societario Marco Ottolini, che va a coprire la posizione di direttore sportivo rimasta vacante da mesi. Qual è il suo curriculum.

Per la Juventus c’è il rischio di vivere ancora una stagione di transizione, con già una brutta notizia che grava sui conti del club. Ad oggi ci sono ben tre allenatori sul libro paga del club torinese. Sia Thiago Motta che Igor Tudor, esonerati nel corso del 2025, percepiscono 5,5 milioni di euro lordi dai bianconeri per stare fermi. A questa cifra vanno aggiunti altri 5,5 milioni di euro lordi per pagare lo stipendio di Luciano Spalletti. Occorrerà trovare una soluzione il prima possibile in tal senso.

L’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ci sta lavorando. Ma intanto il suo pensiero è andato anche alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Tale carica è rimasta vacante sin dallo scorso mese di giugno, dopo il siluramento di Cristiano Giuntoli. Adesso però Comolli – che aveva ricoperto tale ruolo ad interim – ha alfine individuato la figura ritenuta più adatta per salire in cattedra in tal senso ed affiancare Spalletti (o chissà, un eventuale quarto allenatore) per la costruzione della Juve della prossima stagione.

La carriera di Marco Ottolini

Il nuovo direttore sportivo della Juventus è Marco Ottolini, il quale ha superato la concorrenza di diversi altri colleghi. Ottolini era legato al Genoa, poi è rimasto libero. C’è da dire che lui già aveva lavorato con i bianconeri in passato, quando aveva ricoperto la figura di osservatore e di “ambasciatore” con UEFA ed altri top club europei, tra 2018 e 2022.

Il 45enne italiano è riuscito a superare soprattutto l’inglese James Gow, con il quale Comolli ha lavorato insieme al Liverpool. Ottolini entrerà ufficialmente in carica a partire da gennaio 2026, con anche il sostegno forte mostrato da Giorgio Chiellini, a sua volta dirigente juventino.

Da giovane Ottolini è stato calciatore, distinguendosi in particolare con la maglia del Brescia. Nel 2015 è diventato osservatore dell’Anderlecht, il più titolato club del Belgio. Tre anni dopo ci fu il passaggio proprio alla Juve con le stesse mansioni, finendo poi con il ricevere la nomina di responsabile dei calciatori in prestito.

Quante scoperte da ds del Genoa

Sempre Ottolini si è interessato con un ruolo decisivo allo sviluppo della squadra Next Gen. Nel 2022 poi Ottolini è andato al Genoa come direttore sportivo, e lui ha portato all’ombra della Lanterna rossoblù i vari Josep Martinez (oggi all’Inter), Radu Dragusin adesso al Tottenham e soprattutto Mateo Retegui. Tutti quanti con la maglia dei liguri hanno fatto molto bene e sono poi stati ceduti a peso d’oro.

Ed ora alla Juventus sono convinti di avere fatto la scelta giusta rivolgendosi a lui. Che è un personaggio che già conosce l’ambiente, e questo è un aspetto che rappresenta sempre un vantaggio. Poi Ottolini ha una esperienza internazionale a misura di Juve e tanti contatti importanti con nomi che contano.

C’è fiducia nelle sue capacità di potere costruire una rosa che sappia fare in modo di riportare la squadra bianconera in alto, in Italia ed in Europa, con la continuità che manca da troppo tempo.