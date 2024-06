Il petrolio potrebbe raggiungere i massimi post invasione dell’Ucraina

Nonostante un’ultima seduta settimanale all’insegna della debolezza, le quotazioni del petrolio potrebbero essere solo all’inizio di un rally con obiettivo i massimi post invasione dell’Ucraina. D’altra parte era dal settembre 2023 che non si ve

Le news e le raccomandazioni degli analisti sul petrolio

Venerdì, i prezzi del petrolio sono diminuiti poiché gli investitori hanno valutato la debole domanda di carburante negli Stati Uniti e hanno realizzato profitti alla fine del trimestre. Inoltre, i dati sull’inflazione di maggio hanno aumentato le probabilità che la Federal Reserve inizi a ridurre i tassi di interesse entro quest’anno.

I future sul Brent per la consegna di agosto, che sono scaduti venerdì, sono aumentati di 2 centesimi a 86,41 dollari al barile, mentre il contratto più liquido di settembre è sceso dello 0,3% a 85 dollari al barile. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono diminuiti di 20 centesimi, o 0,24%, a 81,54 dollari.

Per la settimana, il Brent è aumentato dello 0,02%, mentre i future sul WTI hanno registrato una perdita dello 0,2%. Entrambi i benchmark hanno guadagnato circa il 6% per il mese.

Nonostante la produzione e la domanda di petrolio negli Stati Uniti siano aumentate ai massimi di quattro mesi in aprile, la domanda di benzina è scesa a 8,83 milioni di barili al giorno, il livello più basso da febbraio, secondo il rapporto mensile della Energy Information Administration (EIA). Questi numeri non hanno davvero ispirato ulteriori acquisti.

Gli analisti hanno dichiarato che alcuni trader hanno preso profitti alla fine del secondo trimestre dopo il rally dei prezzi all’inizio del mese.

L’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti, il parametro preferito dalla Fed per l’inflazione, è rimasto invariato a maggio, aumentando le speranze di tagli dei tassi a settembre. Tuttavia, la reazione nei mercati finanziari è stata minima.

Le aspettative crescenti di un ciclo di allentamento della Fed hanno innescato un rally di rischio nei mercati azionari. Ora i trader prevedono una probabilità del 64% di un primo taglio dei tassi a settembre, rispetto al 50% di un mese fa, secondo il CME FedWatch tool.

L’abbassamento dei tassi di interesse potrebbe essere un vantaggio per il petrolio poiché potrebbe aumentare la domanda da parte dei consumatori.

Barclays prevede che il Brent rimanga intorno ai 90 dollari al barile nei prossimi mesi.

Secondo un sondaggio Reuters, i prezzi del petrolio potrebbero non cambiare molto nella seconda metà del 2024, a causa delle preoccupazioni sulla domanda cinese e della prospettiva di una maggiore offerta da parte dei principali produttori, controbilanciando i rischi geopolitici. Il Brent è previsto in media a 83,93 dollari al barile nel 2024, mentre il greggio statunitense è previsto in media a 79,72 dollari.

Il conteggio degli impianti di perforazione petrolifera attivi negli Stati Uniti, un indicatore precoce della futura produzione, è diminuito di sei unità, scendendo a 479 questa settimana, il livello più basso da dicembre 2021, secondo la società di servizi energetici Baker Hughes.

I gestori di fondi hanno aumentato le loro posizioni nette lunghe sui future e sulle opzioni del greggio statunitense nella settimana fino al 25 giugno, ha dichiarato la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista e al momento non si vedono ostacoli al raggiungimento di area 97 $. Una conferma in tal senso è stato il deciso balzo oltre area 76,47 $. A questo punto il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Solo la rottura del supporto in area 68,63 $ potrebbe mettere in difficoltà lo scenario rialzista. In questo caso il ribasso potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

