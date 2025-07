Harry Potter, pioggia di spoiler dopo la prima foto ufficiale: tutto ciò che sappiamo su trama, personaggi e Voldemort

Dopo la pubblicazione della prima foto ufficiale del nuovo interprete di Harry Potter, sono emersi tantissimi dettagli riguardanti la prima stagione della serie reboot su maghetto più amato al mondo.

C’è grande curiosità attorno alla serie tv di HBO dedicata all’opera letteraria principe di JK Rowling. I motivi dietro questo interesse morboso per i dettagli che riguardano la serie sono abbastanza evidenti, da un lato siamo di fronte ad una delle saghe di maggior successo della storia della letteratura e della cinematografia moderna, dall’altro c’è il marchio di qualità fornito da HBO.

Negli ultimi anni HBO ha prodotto serie tv di altissima qualità e difficilmente una produzione partorita dall’azienda americana è al di sotto delle aspettative. Il fatto che il reboot di Harry Potter sia nelle loro mani aumenta l’hype di chi si sente orfano della saga fantasy dopo la conclusione della saga cinematografica ma anche di chi, amando alla follia i romanzi, ha sempre sperato che un giorno potesse essere fatta una trasposizione più fedele e approfondita.

Il formato serie tv permette di ampliare lo sguardo su Hogwarts e le storie che cela al suo interno, di dare maggiore spazio alla caratterizzazione e alla psicologia dei personaggi principali e minori, di soffermarsi su aspetti che per esigenze cinematografiche sono stati tagliati o modificati in modo sostanziale.

Appare chiaro però che tutto questo non potrebbe avere il giusto impatto se non si parte da un casting eccellente, in grado sia di portare su schermo personaggi simili a quelli tratteggiati dalla penna della Rowling, ma anche vicini alle controparti cinematografiche che sono state così amate negli anni passati.

Tutti i dettagli emersi sulla serie tv reboot su Harry Potter

HBO è consapevole dell’importanza di un giusto casting per il successo di questa serie, motivo per cui sulla questione ha deciso di mantenere il più stretto riserbo possibile. Attualmente conosciamo solo i volti di Harry, Ermione e Ron e pochi giorni fa abbiamo ammirato la prima foto in costume di Dominic McLaughlin, il giovane interprete scelto per raccogliere il pesante testimone di Daniel Radcliff.

L’accoglienza è stata positiva, Dominic ha il phisique du role adatto per il ruolo che andrà ad interpretare e la fanbase è concorde con la scelta fatta. Pare anche che sia già stato scelto chi dovrà interpretare Voldemort, tuttavia al momento si tratta solo di indiscrezioni ed il volto dell’attore che darà vita all’antagonista principe della saga non è stato mostrato.

Che il casting possa essere già completo d’altronde non c’è molto dubbio, dato che in questi giorni la troupe della serie si trova già sul set per girare le scene degli episodi che andranno a comporre la prima stagione. In queste ore è emerso che la prima stagione sarà composta da 6 puntate, così come la seconda, mentre a partire dalla terza si salirà a 8 ed è probabile che per i capitoli finali ci sia bisogno di ulteriore minutaggio.

Secondo indiscrezioni la prima puntata si concluderà con l’arrivo sulle barche degli studenti, pronti ad affrontare il loro primo anno scolastico all’interno della scuola di magia di Hogwarts. Se questo fosse vero, è probabile che la prima puntata sia dedicata ai primi anni di Harry e al difficile rapporto tra lui e la famiglia affidataria.