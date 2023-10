Samantha Cristoforetti, arriva l’annuncio inaspettato: “È improbabile che tornerò” | L’astronauta lo confessa così

Samantha Cristoforetti ha appassionato milioni di persone con i suoi tweet dallo spazio. L’astronauta italiana ha però fatto un annuncio. Scopriamo insieme quale.

Samantha Cristoforetti è un’astronauta e un’aviatrice italiana. Nata a Milano nel 1977, è cresciuta a Malè in provincia di Trento. Sin da piccola coltiva la sua passione per lo spazio che la porta a essere la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale.

Dopo aver frequentato l’École supérieure de l’aéronautique et de l’espace di Tolosa e la Mendeleev university of chemical technology di Mosca, consegue due lauree: in Ingegneria meccanica presso la Technische Universität di Monaco di Baviera con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere e in Ingegneria meccanica e scienze aeronautiche presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli (2005).

Diventa pilota di caccia presso la Sheppard air force base di Wichita Falls (Texas) e Capitano dell’Aeronautica militare italiana. È stata la prima donna italiana (settimo astronauta italiano) e terza europea a volare nello spazio e a lei è dedicata anche una voce sulla Treccani. Ma non è tutto, grazie alle sue missioni, ha conquistato il primato mondiale di permanenza consecutiva nello spazio per una donna (195 giorni), battendo anche il record precedente detenuto da Parmitano con 166 giorni e 6 ore.

Samantha Cristoforetti e il triste annuncio

La Cristoforetti è anche ambasciatrice Unicef ed è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2022 ha partecipato attivamente alla Missione Minerva ricoprendo anche il ruolo di comandante del Segmento orbitale americano (USOS). Per quanto riguarda la sua vita privata, è legata sentimentalmente a Lionel Ferra, con cui ha due figli.

Dallo spazio ha sempre aggiornato i suoi follower con scatti che la ritraevano in orbita senza gravità. Ora la tecnologia è cambiata, si è evoluta, e sempre più società anche private sono disposte a investire in questo settore. In particolare la SpaceX di Elon Musk. Dopo tanti anni passati lontano da casa, Samantha Cristoforetti ha rilasciato un’intervista a Fanpage nella quale ha svelato alcuni progetti sul suo futuro. Tra questi non vi è un altro passaggio alla Stazione Internazionale Spaziale.

Come spiegato dall’astronauta al giornalista: “È improbabile che tornerò lì. Abbiamo appena selezionato una nuova classe di astronauti. Nel gruppo delle riserve ci sono anche i due bravissimi italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa”.

Probabile quindi che la Cristoforetti, data la sua esperienza, venga scelta per andare sulla Luna. Il suo desiderio però è vedere l’Europa gareggiare con Cina e America per la corsa allo spazio.