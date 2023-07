Oroscopo dell’estate: ecco i segni zodiacali sempre in movimento, non li troverai mai sdraiati in spiaggia

Soprattutto in spiaggia questi segni zodiacali daranno il meglio di loro stessi in questa estate 2023: ecco quali sono

Iperattivi. Sarà un’estate intensa per molti. Del resto, l’estate è sì la stagione del relax, dove riposarsi dopo mesi di duro lavoro, ma è anche l’estate del divertimento, delle serate fino a notte fonda, delle giornate in spiaggia, tra tuffi, partite e aperitivi al tramonto. E sarà un’estate attiva soprattutto per questi segni zodiacali, che sono quelli con maggiore verve.

Del resto, sappiamo bene che un po’ tutte le scelte e i modi di vivere della nostra vita sono influenzati dalle stelle. Anche la stessa scelta del luogo e del modo in cui trascorrere le vacanze estive dipende dal segno zodiacale sotto cui stiamo nati. Se, infatti, troveremo sicuramente persone che scelgono luoghi tranquilli, silenziosi, ve ne saranno molti altri che, invece, vorranno le vacanze più attive possibili.

Andiamo a vedere, allora, quali sono i segni zodiacali che in quest’estate 2023 faranno furore, soprattutto al mare. Alcuni li potete riconoscere dagli stessi comportamenti: sicuramente avrete almeno un amico che proprio non riesce a stare un attimo fermo e che è sempre alla ricerca di nuove avventure ed esperienze.

I segni zodiacali che vivranno un’estate in movimento

Nell’ideale podio che andremo a comporre, il primo segno zodiacale è una grande, grandissima, sorpresa: ma come, vi chiederete, una persona che fa dell’equilibrio e della moderazione un proprio marchio di fabbrica, può avere questo atteggiamento? Ebbene sì, può. Stiamo parlando ovviamente del segno della Bilancia, così solitamente compito che, invece, in questa estate 2023 si darà alla pazza gioia: ama il contatto con la natura. Gli piace passeggiare lungo la spiaggia e sentire l’acqua e la sabbia sotto i piedi. In spiaggia non lo vedrete mai fermo.

Spiaggia e mare terreno congeniale per i Pesci. Anche loro soprattutto in atmosfere balneari daranno il meglio in questa estate 2023. La spiaggia è uno dei loro punti di fuga, è qui che riposano e organizzano le loro emozioni. Del resto, parliamo di un segno composto da sognatori e poche cose inducono al sogno come il mare: ci chiediamo, come fanno le persone che vivono senza il mare?

Infine, il segno più forte dell’intero Zodiaco, il re della foresta: il Leone. Segno forte sì, ma anche molto egocentrico, che ama stare sempre al centro dell’attenzione. Anche in spiaggia. A loro piace mostrare i loro corpi e costumi da bagno. Oltre a prendere il sole, amano fare una passeggiata sulla spiaggia e fare esercizio.