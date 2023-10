Harry e William sono venuti alle mani. La verità sui fratelli

Tesissimi i rapporti tra i Principi del Galles ed Harry: William non ha perdonato il fratello in seguito alla pubblicazione di Spare.

Le acque si sono calmate. Dopo anni di accuse e illazioni da parte dei Duchi del Sussex, sembra che le parti coinvolte abbiano finalmente issato bandiera bianca. Si è trattato in realtà di una diatriba unilaterale: mentre Harry e Meghan esaurivano le frecce al loro arco, i residenti di Buckingham Palace evitavano astutamente i colpi con religioso silenzio e indifferenza. Su una cosa tuttavia non ci sono dubbi: i figli di Diana Spencer non godono più di stima reciproca e, per quanto il Principe mancato abbia dichiarato apertamente di sentire la mancanza del fratello maggiore, quest’ultimo non sembra intenzionato a rivedere la sua posizione.

Secondo Tom Quinn, autore di moltissimi libri riguardo le vite dei membri della Royal Family, il gelo tra i fratelli Windsor sarebbe da attribuire alla volontà di Harry di raccontare al mondo quanto accaduto a Londra diversi anni fa, prima ancora del compimento della tanto discussa Megxit. Il secondogenito raccontò di essere stato aggredito da suo fratello e di aver riportato diversi graffi e lividi. Ha dunque descritto William come un uomo aggressivo e fuori controllo, mettendo in discussione la diplomazia e la gentilezza manifestate in occasione di eventi pubblici e formali.

Harry e William fanno a pugni, l’erede al trono atterra il fratello con uno spintone

Si è molto discusso riguardo uno scontro avvenuto anni fa, nel quale William definì la cognata “irritante” e “maleducata”. Le sue parole provocarono un’escalation di urla e insulti che culminarono con la “sconfitta” del secondogenito e l’apprensione dell’erede al trono. Harry ha raccontato di aver offerto un bicchiere d’acqua al fratello per farlo calmare, successivamente William avrebbe reagito, afferrando il colletto della sua camicia e spintonandolo a terra.

Il Duca sarebbe dunque caduto sulle ciotole dei cani, rompendole e graffiandosi la schiena. “Mi afferrò per il colletto, strappandomi la collanina e mi spinse a terra” – si legge tra le pagine di Spare – “Passarono due minuti, due lunghi minuti. Tornò indietro con espressione dispiaciuta e si scusò”. Per provare la veridicità dell’aneddoto, Harry mostrò la collanina distrutta durante la messa in onda della trasmissione statunitense The Late Show – ennesima esposizione mediatica di fatti e aneddoti privati, oltre che il tentativo di umiliazione pubblica ai danni del primogenito di Re Carlo III.

“Il punto è semplicemente che non ci si può fidare di Harry” – riflette Tom Quinn – “Se voi foste Harry ed io William e stessimo chiacchierando, come potrei essere sicuro che ciò di cui stiamo parlando non appaia da qualche parte?” – tutto questo limita il Principe del Galles nella sua libertà di azione e pensiero, oltre che sfavorire categoricamente un possibile riavvicinamento.