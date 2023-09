In fila di notte dormendo in strada per comprare l’ultimo uscito: come si spiega la mania del reselling

Il reselling è la mania del momento. File di notte per comprare l’ultimo pezzo uscito: ecco spiegato il fenomeno dagli esperti

Avete mai sentito parlare del reselling? Si tratta di un fenomeno che, come si può evincere dal nome, prevede la rivendita a prezzi maggiorati di particolari oggetti e capi d’abbigliamento disponibili in Limited Edition. E che quindi, proprio per via delle poche tirature, vedono il loro valore schizzare alle stelle.

Se era iniziato come un fenomeno di nicchia dedicato a poche persone, in poco tempo si è allargato senza controllo e ora è uno dei temi più discussi. Centinaia di persone in coda la notte fuori dai negozi, aspettando l’apertura per accaparrarsi subito edizioni Limited Edition di determinati prodotti. Non per tenerle per sé, ma per venderle e riguadagnarci. L’ultimo caso riguarda l’orologio Swatch, ma ormai le testimonianze non si contano nemmeno più.

Il fenomeno del Reselling: alcuni dei casi più eclatanti

Un fenomeno già parecchio in voga e destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Sempre più persone si convincono a passare nottate intere in coda fuori dai negozi per poter comprare, all’apertura, determinati oggetti al lancio e in edizione limitata. Portando a guadagni importanti al momento del Reselling, la rivendita a clienti che non hanno potuto metter mano sin dal primo giorno.

Come detto, l’ultimo caso riguarda il Bioceramic Scusa Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch. Un orologio lanciato nei giorni scorsi e che ha visto i negozi letteralmente presi d’assalto da appassionati e collezionisti. Impossibile poi non menzionare le scarpe Lidl, lanciate come oggetto per il lavoro e che in poco tempo sono diventate un fenomeno social senza precedenti. Una follia globale che ha portato ad un aumento dei costi senza precedenti.

Fino a qualche anno fa, il fenomeno del reselling riguardava anche i nuovi iPhone. Dovete sapere che infatti inizialmente Apple suddivideva il lancio degli smartphone in base ai paesi. E come potete immaginare, in Italia era necessario attendere. Ecco perché orde di reseller si spostavano negli Apple Store più vicini – solitamente in Francia o in Svizzera – per acquistare più iPhone possibili da poi rivendere in Italia agli impazienti.

Con prezzi elevatissimi e più alti rispetto a quelli di listino. Una strategia quella del reselling che è sempre più di moda e che permette soprattutto ai più giovani di guadagnare soldi facilmente. Basta fare qualche ora di coda la notte fuori dai negozi e il gioco è fatto!