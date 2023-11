Gelosia, quando diventa ossessiva? Attenzione a questi comportamenti, scappa subito

Quand’è che la gelosia diventa un sentimento malato? Occhio a questi segnali: se li noti, meglio scappare a gambe levate.

Spesso, avvertiva Marcel Proust, la gelosia è “solo un inquieto bisogno di tirannide applicato alle cose dell’amore”. Fortunatamente non è sempre la regola. Come ricordava il grande filosofo e matematico russo Florenskij esiste anche quella sana, che esprime semplicemente interesse. In particolare manifesta la percezione della radicale unicità della persona amata, che non può essere un oggetto intercambiabile quanto un soggetto prezioso, inestimabile e insostituibile.

Come ha detto lo scrittore colombiano Nicolás Gómez Dávila i, l’amore è “l’atto che trasforma il suo oggetto da cosa in persona”. Esattamente questo è il confine che segna il passaggio dalla gelosia sana a quella morbosa o ossessiva, profondamente malata. Per il geloso ossessivo non si può più parlare di “persona”, quanto di “cosa” amata. Subentra un sentimento di possesso fondato sul terrore della perdita: vogliamo che l’altro sia soltanto per noi, come se fosse non un essere dotato di libera volontà ma una nostra privata proprietà.

Per questo il geloso ossessivo mette in atto una serie di comportamenti sproporzionati a tutela della sua “proprietà” sottoponendo il malcapitato partner a un controllo soffocante. È disposto a tutto pur di non perdere quella che ormai, come dicevamo, è diventata una “cosa” a i suoi occhi. Siamo dunque in presenza di qualcosa di molto diverso dalla normale gelosia.

Gelosia ossessiva, i comportamenti da tenere d’occhio

Chi coltiva questa forma morbosa di gelosia considera il rapporto in termini di totale esclusività e guarda in maniera sospettosa a terze persone, considerate come potenziali minacce in grado di mettere in pericolo la relazione. Secondo gli psicologi la gelosia patologica ha due componenti: la prima ha a che fare con la competizione mentre la seconda riguarda più il controllo e la possessività.

Ma quand’è che scattano i classici “campanelli d’allarme” che indicano la presenza della gelosia malata? Ecco i comportamenti che dovrebbero farci scappare a gambe levate.