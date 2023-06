Essere felici, il sogno di tutti: potrebbero volerci solo 30 minuti | Provare per credere

Come raggiungere la vera felicità: bastano 30 minuti al giorno per cambiarti la vita, provaci e non tornerai più indietro!

Felicità, uno stato emotivo descritto come benessere e soddisfacimento che si raggiunge quando si un realizza ciò che per tanto tempo avevamo sognato e desiderato. Tuttavia, spesso perdiamo di vista il vero obiettivo. Quando ci affanniamo per rincorrere ed ottenere qualcosa, siamo così presi da quella faccenda che dimentichiamo che la felicità sta davvero nelle piccole cose. Il mondo di oggi corre più che mai, e quel senso di insoddisfazione che ci accompagna non ci fa comprendere che abbiamo intorno a noi le basi per cercare di essere felici ogni giorno.

Si può diventare felici in soli 30 minuti al giorno? Vi sembrerà forse bizzarro, magari assurdo, ma la risposta è sì. Come? Beh, il segreto è mettere in pratica questi semplici consigli che sebbene all’inizio possa sembrare che non sortiscano alcun effetto, a lungo andare faranno la differenza perché ci cambieranno la vita. Vediamo quindi più nel dettaglio come essere più felici!

30 Minuti al giorno per essere felici: cosa devi fare per cambiare il tuo stato d’animo

Senso di inadeguatezza, disorientamento, sensi di colpa per qualcosa che in passato abbiamo fatto ma che col senno di poi avremmo evitato, sono tutti pesi che incombono sul nostro presente e che ahimè, tolgono tempo al qui e ora che vale davvero la pena di essere vissuto. Quando si perde di vista il contatto con la realtà e ci rifugiamo nel mondo dei pensieri, finiamo con l’essere trascinati in un baratro di negatività e questo non ci permette di vedere la luce in fondo al tunnel. Eppure, basterebbero solamente 30 minuti al giorno per star meglio con sé stessi ed essere felici. Il ‘trucco’ è seguire questi semplicissimi consigli:

Meditazione e controllo del respiro : la meditazione ci permette di connetterci con il tempo del presente. Ci consente di controllare la respirazione e questo ci porta a essere ben consci del tempo e dello spazio in cui ci troviamo. Con la meditazione abbiamo la possibilità di uscire dal flusso di pensieri che ci attanagliano, e possiamo così concentrarci sul momento

Elaborare e buttar fuori le emozioni : reprimere ciò che sentiamo dentro ci porta solamente a diventare un cumulo di sensazioni negative che prima o poi non faranno altro che farci esplodere. Rimandare, procrastinare l'ascolto del sé è deleterio. La cosa migliore da fare è mettere nero su bianco quello che davvero sentiamo, o magari se ne abbiamo la possibilità sfogarci con qualcuno di cui ci fidiamo

"Positive mind, good vibe" : è un po' un concetto che dovremo fissarci come mantra. Da un pensiero positivo derivano vibrazioni positive e da lì, tutto ciò che si trova dinanzi a noi sarà su una strada in discesa. Una mente positiva non vede problemi ma opportunità

Lascia andare : molto spesso crediamo che il fare tutto o magari di più è l'unico vero modo per essere felici. In realtà, ogni tanto fermarsi un attimo non sarebbe male. Concedersi un momento di pausa dalla routine è il miglior modo per distrarre la mente e bloccare il flusso di pensieri negativi che sono lì pronti a venir fuori

Perdonati : non è facile, sarai sempre sovrastato dal severo giudizio che hai di te stesso e magari anche di quello degli altri. Ma ciò che è stato, appartiene al passato e non può essere cambiato. Il passato è andato, è una porta chiusa che non puoi riaprire per modificare ciò che hai sbagliato. Ma da quegli errori hai la possibilità di migliorarti e poter fare meglio. Perdonati, accetta che non si può tornare indietro e sii la migliore versione di te ogni giorno

Sorridi: sembra scontato, ma dimentichiamo di farlo. Cercare di sorridere, trovare il bello e il buono nelle piccole cose è il primo passo per apprezzare ciò che abbiamo. Nel momento in cui sorridiamo, allentiamo le tensioni muscolari che fino a quell'istante ci avevano resi tesi come le corde di un violino. Per sorridere si attivano ben 12 muscoli, motivo per cui nel momento in cui lo facciamo distogliamo anche il pensiero dalle cose negative

Cercare di mettere in pratica ogni giorno questi consigli farà sì che la nostra visione della vita muti e si trasformi in meglio. Con questo non stiamo dicendo che non ci saranno più eventi negativi, ma stiamo dicendo che impareremo a gestirli e che nonostante tutto potremo sempre trovare un modo per essere felici, basta volerlo.