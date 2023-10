L’importanza di annoiarsi: concediti un po’ di tempo per non fare assolutamente nulla

Annoiarsi ha degli effetti positivi che dovresti assolutamente sperimentare. Scopri quali sono e come provare la noia nel modo giusto.

Spesso si pensa che annoiarsi sia qualcosa di terribile. Per evitare di cadere in quello che è considerato erroneamente come qualcosa di negativo si cerca quindi di riempire al meglio le giornate, usando spesso la tecnologia come tappabuchi per i così detti momenti morti.

La verità è che annoiarsi fa parte di noi ed è addirittura importante per conoscersi meglio, riscoprirsi e concedersi pensieri profondi che altrimenti si continuerebbero a evitare. Insomma, non fare nulla e lasciarsi andare alla noia dovrebbe essere un’abitudine giornaliera da concedersi al fine di avere una vita migliore.

Quali sono i benefici dati dalla noia

Un tempo annoiarsi era all’ordine del giorno e chi ha avuto la fortuna di sperimentarlo ricorderà bene come le idee più creative o i momenti di unione con amici e familiari siano nati proprio da un momento di noia. Se ti stai chiedendo il perché, la risposta è semplice. La noia funge da stimolo per tante qualità spesso represse e che ci è impossibile notare.

Qualche esempio? Quando ci annoiamo diamo vita alla creatività perché mettiamo in modo il cervello dandogli modo di creare dal nulla e di dar forma a pensieri e idee spesso illuminanti. Dai momenti di noia nasce l’impulso a crearsi un hobby, iniziare qualcosa di nuovo, conoscere gente e socializzare.

Allo stesso tempo annoiarsi è un antistress naturale perché pone corpo e cervello in una sorta di stasi che di questi tempi è davvero propedeutica. Il tempo inoltre sembra di più dando l’idea di avere giornate più lunghe di quelle che si hanno in realtà e giovando così al buon umore. Grazie alla noia tendiamo infatti a notare tutti quei particolari che normalmente ci sfuggono e che spesso sono ricchi di bellezza e di spunti per vivere meglio.

Da oggi, quindi, impara ad abbracciare la noia e a vederla come un’amica. Ovviamente, questo non è un invito a oziare e a non far nulla per ore ma a sperimentare 5 o 10 minuti al giorno di noia senza il bisogno di prendere in mano lo smartphone, di ascoltare la radio o di accendere la tv. Agendo in questo modo potrai godere degli effetti benefici della noia senza rischiare di impigrirti e tutto per una vita più consapevole e nella quale risvegliare il tuo potere creativo e non solo.