Puglia, la ragazzina sta per annegare, i bagnini pensano ad altro

Annaspava in acqua e stava per annegare. In Puglia i bagnini non l’hanno salvata perché erano distratti

Poteva essere una di quelle tragedie che, se avvenute, sarebbe entrata nell’interminabile lista delle fatalità facilmente evitabili.

Ma a cambiare il destino quasi scritto non è stato chi, per lavoro, aveva il dovere di farlo. Durante un normale bagno nei mari della Puglia, infatti, una ragazzina si è trovata in estrema difficoltà e stava per annegare, chiedendo aiuto. In quel momento, però, i due bagnini dello stabilimento erano distratti e non hanno prestato soccorso alla ragazza. Fortunatamente, il salvataggio è avvenuto grazie al tempestivo intervento del proprietario di uno stabilimento balneare.

I bagnini erano al telefono mentre la ragazzina stava per morire

La tragedia è stata sfiorata per poco, ma a pagarne le conseguenze saranno i due bagnini che, in uno stabilimento balneare di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, hanno avuto una distrazione che poteva essere fatale. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, i due bagnini erano al telefono e non stavano prestando attenzione a ciò che accadeva in acqua. Intanto, una ragazzina era in evidente difficoltà e le onde del mare la stavano per trascinare sott’acqua, senza che nessuno se ne accorgesse.

Tuttavia, il fato ha voluto che in quel momento il proprietario di uno stabilimento balneare stesse guardando il mare. L’uomo ha infatti notato la ragazzina sbracciare in modo da chiedere aiuto e si è immediatamente precipitato in acqua per dare una mano. Fortunatamente l’uomo è riuscito a salvare la vita della donna, nonostante la distrazione dei due bagnini. I due guardaspiaggia, infatti, sono stati multati per oltre 2mila euro dalla capitaneria di porto. Mentre la ragazza chiedeva aiuto, infatti, i due sarebbero stati impegnati con i loro rispettivi smartphone. Un episodio che poteva davvero trasformarsi in tragedia, ma che fa riflettere sull’importanza della sicurezza in mare e del personale che tutela la salute dei bagnanti.

La ragazza è stata quindi soccorsa dall’uomo, che l’ha aiutata a tornare a riva. Secondo quanto si apprende, non sono state necessarie le operazioni di soccorso da parte del 118 e la ragazza sarebbe fuori pericolo. Intanto per i due bagnini si tratta sicuramente di una giornata da dimenticare, ma per loro non sarà così facile e la multa salatissima potrebbe essere anche un conto fin troppo generoso nel caso dovesse arrivare una denuncia da parte della bagnante o dallo stesso stabilimento balneare.