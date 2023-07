Festa delle figlie al ristorante, il padre va via senza pagare il conto

Organizza un party lussuoso per il diciottesimo compleanno delle figlie, poi si allontana indisturbato senza pagare il conto.

I fatti risalgono al mese di febbraio, quando un uomo distinto e gentile si presentò presso Teatro Posillipo, rinomato locale napoletano. Quest’ultimo espresse il desiderio di organizzare un lussuoso party in occasione del compleanno delle figlie. Il personale avviò dunque le pratiche consuete, accordandosi con lui circa il budget a disposizione. Come ha specificato il socio e gestore della struttura – Alessandro Esposito – nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’uomo misterioso fosse in realtà un truffatore.

Oltre che firmare dei veri e propri contratti che certificassero l’accordo ottenuto con il personale del Teatro Posillipo, il cliente ha permesso al locale di emettere la fattura di consumazione e di scattare qualche foto dell’evento. Le figlie hanno festeggiato il compleanno, circondate da oltre 150 invitati, dopodiché il padre ha chiesto al gestore che gli venisse specificato il conteggio di pagamento finale. Dopo pochi giorni è sparito nel nulla.

Party lussuoso per le figlie: il padre fugge senza pagare il conto

Pochi giorni dopo l’evento, il gestore del locale ha contattato il padre delle gemelle per comunicargli l’importo finale. La fattura emessa dal Teatro Posillipo – considerando il cibo, il servizio e il numero di invitati – corrisponde all’incirca a 8.300 euro. L’uomo misterioso ha però temporeggiato, posticipando il pagamento senza una chiara giustificazione. “Rimanda l’appuntamento in continuazione” – ha raccontato Alessandro Esposito – “una volta è a Milano, una volta ha un impegno”. Di fronte al comportamento ambiguo del cliente, il direttore del locale richiede l’intervento dell’avvocato Angelo Pisani.

Pisani riesce a contattare l’uomo, il quale nega persino di aver organizzato una festa per le figlie. Ritiene che ci sia stato un errore e si dissocia da qualsiasi tipo di responsabilità nei confronti del locale. Dopodiché sparisce nel nulla, interrompendo qualsiasi tipo di contatto con il personale di Teatro Posillipo e con l’avvocato stesso. “Ci sono stati casi di persone in difficoltà che ci hanno chiesto di dilazionare qualche pagamento” – ha spiegato Esposito – “[…]Questa persona invece, prima ha temporeggiato e poi è scomparsa”. Secondo il gestore del ristorante si tratta di una vera e propria truffa premeditata.

Quanto accaduto ha arrecato dei danni notevoli alla struttura: in fase di organizzazione di un evento simile, il ristorante spesso anticipa le spese, prima ancora di saldare il pagamento con il cliente. Teatro Posillipo ha quindi subìto una perdita di oltre 8.000 euro ed è per questo che il direttore si è visto costretto a richiedere l’intervento di un legale. Siamo giunti al mese di giugno e dell’uomo misterioso si sono perse tutte le tracce. “Nessuno ha voglia ed interesse di andare in tribunale” – ha infine concluso Esposito – “Certo, oggi non avrei voglia di ascoltare nessuna motivazione, vorrei solo che lui saldasse il conto”.