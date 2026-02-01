Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Esteri

Ucraina, un piccola tregua. E resta il gelo

Foto dell'autore

Armando Del Bello

Una tregua piccola, in Ucraina, più immaginaria che reale, disegnata confusamente da Trump nei giorni scorsi e praticamente già finita. E’ sembrato più un colpo di teatro, senza una straccio di accordo bilaterale che la rendesse credibile.

 

Ed è sembrato, soprattutto, l’ennesimo segnale di una frustrazione, da parte statunitense per l’impossibilità di colmare un buco nero che attrae da quai quattro anni insensatezza e morte. Ma talvolta la diplomazia deve ancora salvare le apparenze. Così dopo diverse ore di silenzio, era arrivata ieri la conferma dal Cremlino: Putin ha ricevuto «una richiesta personale di Trump» per una tregua parziale della durata di una settimana, con la sospensione dei bombardamenti su Kyiv.

Ucraina al gelo, una piccola tregua
Zelensky ottiene una piccola tregua (Credits foto: Ansa) – L’intellettualedissidednte.it

 

La tregua che quando confermata era orma prossima a concludersi è finalizzata a «creare condizioni favorevoli per i negoziati» aveva  il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov  entrare nei dettagli. Voci di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche avevano iniziato a circolare giovedì mattina su alcuni domini russi collegati all’esercito. Informazioni confermate da Trump, il quale ha detto che Putin gli avrebbe promesso una tregua negli attacchi aerei per dare sollievo alle città ucraine nel momento più gelido dell’inverno. Ma con il senno di poi è sembrata più una conversazione che ha sfiorato il tema, senza risolverlo, e che il tycoon ha interpretato e venduto a modo suo, tentando di vincolare, almeno per cortesia, il leader russo. Il quale avrebbe preferito non smentire ma ridurre l’impegno, che impegno verosimilmente non era, al minimo.

I parametri esatti della tregua e la misura in cui sia stata effettivamente attuata restano oggetto di forti dubbi.  Zelensky ha confermato che nella notte tra giovedì e venerdì non ci sono stati attacchi contro il sistema energetico, a parte uno contro un’infrastruttura del gas nell’oblast di Donetsk, e che l’Ucraina si è astenuta dall’attaccare le infrastrutture energetiche russe. Il presidente ha riferito che i bombardamenti continuano in diverse città del Paese e che gli attacchi russi si starebbero concentrando su obiettivi logistici. Secondo il presidente ucraino, non c’è stato alcun accordo diretto tra Mosca e Kyiv sul tema del cessate il fuoco, il che sembrerebbe confermare che si sia trattato di una richiesta informale di Trump a Putin. Non è chiaro se questa presunta tregua possa alleviare la sofferenza degli abitanti di Kyiv, che da settimane vivono sull’orlo di una catastrofe umanitaria a causa dell’assenza di riscaldamento, con temperature che sfiorano i 30 gradi sotto zero. Sembra improbabile, mentre Zelensky  annuncia per i prossimi giorni nuovi incontri diplomatici in cerca di un accodo. E forse qualcuno, al gelo, spera ancora.

Emanuela Orlandi, lo zio resta sullo sfondo

Così cercano di fermare Putin

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Gestione cookie