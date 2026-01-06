Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Esteri

Trump, disposto a tutto per fermare la Cina

Foto dell'autore

Armando Del Bello

“C’è del metodo in questa follia” si legge in Shakespeare quando la finta pazzia di Amleto era diventata motivo di scandalo e riflessione.

Si potrebbe dire qualcosa di simile con riferimento a Trump e ai sui colpi di testa. Il problema non è la follia, perché non c’è follia evidentemente – o meglio, in uno scenario folle non passa più come tale – ma quale è il punto di equilibrio, nella benedetta ipotesi che esista, o il fine ultimo. Il paesaggio è allo stesso tempo complesso e semplicissimo a seconda del punto di osservazione.

Trump contro la Cina
Trump: decido io (Ansa) – L’Intellettualedissidente.it

 

Complesso se si ascoltano le variegate ambizioni del tycoon, un fuoco d’artificio di che sembra il disegno di un bambino prepotente e viziato, orfano di genitori e padrone del mondo. Un imperatore con una bulimica fame di potere e affari, senza regola che non sia la sua. Semplice se si osserva il filo comune che lega le sue parole. Una linea sinuosa ma percepibilissima che si chiama Cina. Tra il 2002 e il 2022 il valore degli scambi bilaterali Cina-America Latina è aumentato da 18 a 500 miliardi di dollari.

 

Prima del colpo di mano da parte di Trump la Cina era  un partner fondamentale per il paese con le maggiori riserve di greggio del mondo: Venezuela – 20 per cento del totale – come per la prima economia dell’area, il Brasile. La disastrata – anche per le sanzioni Usa – economia di Caracas è diventata sempre più dipendente dai prestiti cinesi – oltre 100 miliardi di dollari – che vengono ripagati con una parte delle colossali esportazioni di oro nero verso il gigante asiatico. L’80 per cento dei 921 mila barili al giorno esportati da Caracas nel novembre scorso è finito in Cina; c’è da immaginarsi lo smarrimento di Pechino nel vedere Maduro catturato per ordine di Trump.

Il petrolio e la minaccia cinese, così Trump ha fermato Maduro

Putin, il nemico sbagliato

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Gestione cookie