Pace entro l’estate, anche Zelensky non la vuole

Se è vero che Putin non vuole la pace, Zelensky sembra offrire incessantemente alla Russia motivi per restare sul campo e avanzare. Una vicenda paradossale che non è riuscita più a riprendere il filo della logica. Perchè non conviene, forse.

Il motivo è in un conflitto resta immobile nelle premesse che l’hanno causato. Le premesse sono in un Paese, l’Ucraina che è stato percepito dal Cremlino come una testa di ponte per i nemici della Russia, la propria identità ed integrità.

Una spina nel fianco, sempre più tenace e profonda, nel creare una lacerazione a quel senso di sicurezza che diventa condizione irrinunciabile per paesi come la Russia, dove la Storia segna spaventosi tentativi di fare breccia e cambiarla una volta per sempre. Due volte negli ultimi due secoli, con epiloghi disastrosi per gli aggressori. Ma comunque un incubo, un pensiero persistente perché deve reggere le sorti del Paese e ritiene sia suo compito proteggerlo. In ogni tentativo di pace con il Cremlino, il leader ucraina non ha mai allontanato quest’ombra da dialogo con il nemico. L’Ucraina rimane il Paese dove l’Occidente può accedere, avvicinarsi, inquietare e provocare il Cremlino. Perchè continua a non volersi dichiarare neurale, perchè l’adesione alla Nato è un sogno mai svanito del tutto, perchè la pace viene presa in considerazione solo in cambio di “garanzie di sicurezza” il che tradotto, significa soldati occidentali sul terreno, ad un passo dai confini con la Russia.