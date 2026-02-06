Mosca, colpito un altro generale

Vladimir Alekseyev numero due dell’intelligence militare russa, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in un edificio residenziale a Mosca, in quello che la Russia ha definito un “atto terroristico” orchestrato dall’Ucraina. Kiev, che in passato ha rivendicato la responsabilità dell’uccisione di diversi alti ufficiali militari sul suolo russo, non ha per ora rilasciato commenti.

Al di là di chi sia il mandante, l’attentato mette in luce una grave falla nelle misure di sicurezza che la Russia dovrebbe prevedere per un militare con il ruolo di Alekseyev e in un contesto di escalation di controlli e repressione interna.

l canale Telegram russo ‘Baza’, vicino alle Forze di sicurezza, ha scritto che il generale è in terapia intensiva e versa in gravi condizioni. Un altro canale molto seguito, ‘Mash’, riporta che Alekseyev è stato aggredito nell’atrio dell’ascensore dell’edificio dove vive nel Nord-Ovest della capitale. Nell’ingresso, “ha incontrato una persona che, secondo le prime informazioni, è entrata nell’edificio fingendosi un fattorino”, scrive Kommersant. Il generale è rimasto ferito a un braccio, a una gamba e al petto ma il suo tentativo di resistere ha impedito all’assassino di finirlo. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato l’Ucraina di essere dietro l'”atto terroristico”, affermando che Kiev in questo modo vuole “interrompere il processo negoziale” volto a porre fine alla guerra che a breve entrerà nel suo quinto anno. Il Cremlino ha riconosciuto che i suoi “leader militari e specialisti di alto livello sono a rischio in tempo di guerra”. “Ma non spetta al Cremlino decidere come garantire la loro sicurezza. Questa è una questione che spetta ai servizi di sicurezza”, ha commentato il portavoce, Dmitri Peskov.

Il presidente Vladimir Putin, che non ha commentato l’accaduto. La campagna militare russa ha ucciso migliaia di persone in Ucraina, ma a Mosca può ancora apparire distante. Salvo pochissime eccezioni, gli ufficiali militari russi dietro la campagna di aggressione all’Ucraina non sono personaggi pubblici; intervistati dai media locali alcuni residenti dell’edificio dove è avvenuto l’attentato non sapevano neppure chi fosse Alekseyev.

Non si tratta del primo tentativo di assassinare un alto ufficiale russo dall’inizio della guerra: a dicembre, a Mosca, l’esplosione di un’auto ha causato la morte del generale Fanil Sarvarov; ad aprile dell’anno scorso sempre un’autobomba ha ucciso il generale Yaroslav Moskalik, nella località di Balashikha vicino Mosca, mentre a dicembre del 2024 sono saltati in aria il generale Igor Kirillov e il suo assistente Ilya Polikarpov. La situazione è tale che la Bbc ha notato che “per i generali russi Mosca sembra diventata più pericolosa della linea del fronte”.