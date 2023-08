Meghan Markle, spiacevole episodio per lei: “abbandonata” così

Sembrerebbe che per la duchessa di Sussex non sia uno dei momenti migliori della sua vita. Ecco cosa le sta accadendo

Doveva essere la favola. La bella attrice, seppur già separata, che sposa il bel principe. L’amore che vince su tutto. Ma le cose come sappiamo non sono andate proprio da favola. Intrighi, accuse, scandali, litigi. La vita da consorte del principe Harry nonostante tutti gli agi che possiamo solo immaginare è piuttosto faticosa. E le cose non vanno meglio con il passare del tempo. La duchessa del Sussex sembra infatti non stia attraversando uno dei periodi più facili della sua vita. Tante sono state le voci che si sono rincorse in merito alla presunta crisi con il marito.

Quando si è così celebri, d’altronde, ogni particolare è motivo di gossip. I fan, in effetti, spesso e volentieri tendono a essere davvero invadenti. E, in particolar modo, la famiglia reale inglese ha sempre gli occhi addosso. Che si tratti di quello che i reali fanno nella quotidianità o di come vadano le loro relazioni, il pubblico a volte potrebbe apparire davvero ossessionato.

La relazione tra Meghan e Harry ha suscitato sin dall’inizio grande scalpore e la curiosità è giunta all’apice da quando è avvenuta la rottura con il resto della famiglia. A detta di chi li conosce da vicino e dei giornalisti che li seguono, però, la situazione non sarebbe mai stata così tesa. A tal punto che Meghan avrebbe subito un vero e proprio “abbandono” in un’occasione per lei davvero speciale.

Meghan abbandonata da amici e fan, in occasione del suo compleanno

Il 4 agosto scorso è stato il compleanno di Meghan Markle. La donna ha compiuto 42 anni e questa è per lei un’occasione molto speciale

Non solo perché la riguarda da vicino, ma anche perché sono due anni, ormai, che è impegnata attivamente in un progetto che le sta molto a cuore. In occasione del suo quarantesimo compleanno, infatti, Meghan ha voluto lanciare un’iniziativa a favore di tutte quelle donne che, a causa della pandemia di Covid, hanno perso il lavoro.L’iniziativa prende il nome di 40×40 e ha uno scopo solidale che mira a non fare sentire sole le donne in un momento difficile, come quello successivo alla perdita del lavoro.

Meghan ha avuto l’idea in occasione del suo quarantesimo compleanno, proprio perché, a sua detta, questo giro di boa ha un valore simbolico importante nella vita di una persona. Essere donna significa dover affrontare tante sfide soprattutto nel mondo del lavoro, che sembra essere ancora, in certi casi, un’ambiente ostile al sesso femminile. Il messaggio a sostegno di questa sua iniziativa è stato lanciato tramite Instagram, ma pare che dopo l’entusiasmo iniziale, il post abbia ricevuto poche condivisioni e poco apprezzamento. Parrebbe che Meghan sia stata abbandonata anche dai suoi amici e dai suoi fan. Per consolarsi, avrebbe trascorso la sera del suo compleanno insieme al marito in un costoso ristorante italiano.