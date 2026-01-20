Chi siamo

Macron e Trump vicini al punto di rottura

Armando Del Bello

Eccole, Macron ed Europa che sembrano prossime al punto di rottura. Una terra incognita per tutti, tranne che per Trump che dispone di un vantaggio notevole: non deve, a parer suo spiegare nulla né essere ragionevole

E’ il privilegio dei folli, a pensarci bene, sostenuto dall’idea che tutti si chiedono cosa stai per dire o per fare, sapendo che potrai farlo, senza troppi impicci. Trump si trova in questo particolare punto dell’Esistenza: quello dove tutto è possibile, purché tu lo voglia. E’ l’anticamera di una follia ben nota che spesso si coniuga al potere perchè in essa trae fondamento.

Macron tenta di opporsi a Trump
Macron tenta il possibile

 

Conserva qualche caratteristica di relazionalità e perfino di assennatezza, ma sono traiettorie incidentali, comete lontane da un punto ostinato, intangibile che è quello del proprio io. Una visione dove tutto converge ed il mondo diventa vapore, un ostacolo comunque da dissipare o abbattere. Se questa slavina d’insensatezza scivola sugli equilibri del reale e tocca la complessità infinita delle relazioni internazionali può accadere qualsiasi cosa. Guardiamo il folle Trump e ci sembra di essere i dinosauri che osservano un meteorite. Non capiscono, perchè viene da un altro mondo ed è qui per abbattere questo, di mondo. Macron sembra aver percepito tutto, ed oltre. Non comprende le ragioni del pericolo ma lui il pericolo almeno sembra averlo compreso. E tenta il possibile. Ma dinanzi all’irrazionalità il possibile è nulla. E Trump, lucidamente lo sa.

 

