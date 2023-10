Ecco le 10 mete più belle e meno visitate del mondo: località imperdibili per chi odia la confusione

Quando si parla di vacanze, i punti di vista possono essere molto discordanti. C’è chi ama il glam e il caos, chi invece la pace estrema

Se nel primo caso le destinazioni sono quelle più “classiche”, dove l’overtourism (ossia il sovraffollamento da turisti) a volte diventa anche un problema (ma si sa, se una meta è molto gettonata, è normale che si scelga nel 90% dei casi per un viaggio), nel caso della necessità di una vacanza tranquilla ci troviamo di fronte a destinazioni meno conosciute.

La classifica delle 10 mete più amate dai turisti che non amano per nulla stare in mezzo alla confusione, è infarcita infatti di Paesi dei quali in alcuni casi non abbiamo mai nemmeno sentito parlare. Ne conosce invece ogni dettaglio l’Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo), che ha studiato a fondo la questione e ha dunque stilato questa speciale graduatoria che glorifica le 10 destinazioni al mondo più amate dai turisti “tranquilli”.

Posizione numero 10 per un piccolo Paese dell’Africa Occidentale che conta a malapena 52 mila visitatori ogni anno: parliamo della Guinea Bissau, preceduta al nono posto dalle Isole Comore che “vanta” ogni anno a malapena 45 mila turisti. Si tratta di un arcipelago di sole tre isole che si trova al largo delle coste dell’Africa, tra il Madagascar e il Mozambico.

L’Africa è sempre al centro delle vacanze “tranquille” dei turisti che amano la natura

Restiamo ancora in Africa per l’ottava posizione: una meta battuta da appena 34.900 turisti ogni anno. Si tratta del piccolo arcipelago dell’Africa Centro-Occidentale Sao Tomé e Principe, situato nel Golfo di Guinea, formato da una ventina di isolotti di cui i più grandi sono i due che danno il nome all’intero gruppo di isole. Un po’ più giù, in Papua Nuova Guinea, troviamo la settima posizione occupata dalle Isole Salomone: 29 mila i visitatori che ogni anno si recano in queste isole dell’Oceano Pacifico.

Meno di 20 mila visitatori, per la precisione 19.300, ogni anno si recano sull’isola caraibica di Montserrat, che si piazza al sesto posto di questa speciale classifica. Nazionalità britannica, geograficamente si posizione nelle Piccole Antille. E arriviamo a metà classifica con la Micronesia, che si trova in Oceania ed è politicamente una federazione composta da 4 stati: Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. Qui i turisti che la scelgono ogni anno sono solo 18.000. È ancora Oceano Pacifico per la quarta posizione: Kiribati, composto da tre arcipelaghi, è al quarto posto tra quelli meno visitati al mondo. Solo 12 mila i turisti ogni anno.

Podio ancora occupato da isole: al terzo posto troviamo Niue, una piccola isola dell’Oceano Pacifico del Sud, che nonostante una superficie molto ampia è visitata da appena 10 mila persone l’anno. Al secondo posto troviamo le isole Marshall, un arcipelago composto da 29 atolli e 5 isole, che ogni anno riceve la visita di sole 6.100 persone. E sul gradino più alto del podio troviamo l’arcipelago Tuvalu, che sta a metà tra le Hawaii e l’Australia, composto da 9 piccolissimi Atolli e che è visitato da appena 3.700 turisti l’anno.