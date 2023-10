Condizionatore con pompa di calore a meno di 300 euro? Affrettati stanno andando a ruba!

Se cerchi un condizionatore con pompa di calore per affrontare l’Inverno affrettati, perché questo costa meno di 300 euro.

Passata l’estate, finito il tempo del caldo e del relax in spiaggia (sebbene in questo autunno le temperature continuino a rimanere piuttosto alte) è tempo di pensare già ai riscaldamenti per il prossimo inverno: il freddo prima o poi arriverà e potrebbe anche essere più rigido di quanto in realtà non ci aspettiamo.

Ormai molte abitazioni hanno abbandonato i termosifoni per passare ai condizionatori con pompa di calore, un investimento che alla lunga potrebbe dimostrarsi vincente in termini di efficienza e soprattutto di risparmio: maggior flessibilità e opzioni di programmazione col condizionatore, alimentato ad energia elettrica invece che a gas.

Nel caso siate dunque alla ricerca di un condizionatore con pompa di calore da acquistare, sia per una prima istallazione che magari per sostituire il precedente già presente in casa, non perdete quest’offerta incredibile: il prezzo è meno di 300 euro e il modello sta davvero andando a ruba.

Condizionatore con pompa di calore in offerta a meno di 300 euro

Arriva una promozione che potrebbe davvero far felici diversi consumatori. A lanciare l’incredibile offerta è questa volta la ben nota catena di elettronica Unieuro, tramite il suo classico volantino: fino al 15 ottobre è possibile sfruttare una promozione del “sottocosto” per acquistare un condizionatore Beko monosplit KITBIVP09 a soli 299,90 euro.

Stando alla scheda tecnica, il condizionatore ha una potenza di 9000 BTU, una classe di raffrescamento A++ e una classe di riscaldamento A+; potrebbe dunque essere un buona acquisto per scaldare la vostra casa in vista del prossimo inverno. In raffrescamento ha una potenza di 2.60 Kw, mentre in riscaldamento poco meno, 2.50 Kw; dotato della tecnologia inverter, è suggerito per una superficie ideale di circa 25 metri quadrati.

Dato il prezzo (con la possibilità di avere anche una potenza di 12.000 BTU, alla cifra però maggiorato di 349,90 euro) potrebbe essere davvero l’elettrodomestico giusto per la vostra stanza, oppure per il salone. Il sottocosto Unieuro, da volantino, propone poi una serie di altri condizionatori, anche se ad un prezzo maggiore rispetto a quello Beko: un’offerta da valutare a seconda delle esigenze di ognuno, ma che risulta comunque vincente. Nel caso foste interessati, affrettatevi perché è valida solamente fino al 15 ottobre!