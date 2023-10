Allarme PostePay: i veri nuovi costi mensili | Attenzione a quanto ci rimetti

Tra le opportunità in campo su dove e come depositare i propri risparmi c’è la Postepay di Poste Italiane: ma non tutti conoscono i dettagli. Eccoli.

Quanto è comoda la Postepay, vero? Compri online senza pensieri e te la fai ricaricare all’occorrenza. Ma quanto ci costa questa comodità? Sono in molti che si domandano quali siano i costi legati all’utilizzo della Carta Prepagata fornita da Poste Italiane. Tutti la vogliono, tutti la usano, ma pochi sanno i costi e ancora meno sono a conoscenza di tutte le offerte messe in campo da Poste Italiane.

Prima di tutto, c’è da dire che Postepay evolution funziona come una carta prepagata con tanto di codice Iban. Con questo, essa mette a disposizione dei clienti un elenco di servizi bancari. Quanto detto, si aggiunge ai servizi tipici di una carta prepagata. Naturalmente, come qualsiasi altra offerta, va conosciuta nel dettaglio per capire a pieno quali siano i vantaggi e dove gli svantaggi per un utente che volesse affacciarsi per la prima al servizio della Postepay Evolution. Il costo si aggira attorno a 12 euro annui.

Le caratteristiche Principali della Postepay Evolution

La Postepay Evolution, come tutte le carte prepagate, può essere ricaricata e così l’utente potrà realizzare le classiche operazioni bancarie come un acquisto sull’e-commerce, fare bonifici e simili. Come vantaggio, si può già annoverare la possibilità di effettuare operazioni ma senza innescare i processi burocratici più tipici dei conti della banca più tradizionali.

La Postepay consente di fare i pagamenti online per acquistare beni ma anche nei luoghi fisici. Con la carta si può prelevare denaro negli sportelli delle Poste. In più, è bene sapere che la versione Business è quella destinata a chi possiede la Partita Iva. Quando si parla di questi argomenti è sempre bene effettuare comparazioni con gli altri istituti che offrono servizi simili.

Ed effettivamente Postepay sembra avere buone recensioni rispetto ai concorrenti. Per ottenerla, è sufficiente andare negli uffici postali, mettersi in fila e chiedere di essere ricevuti da un consulente che, in base al proprio conto corrente e alle offerte del momento, potrà chiarire le opportunità per i clienti. È necessario avere con sé un documento di identità valido e il codice fiscale. L’attivazione della Postepay Evolution può essere eseguita da soli con l’apposita applicazione sul proprio smartphone.