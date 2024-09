Troppo caldo ad agosto per il Geranio: ecco come farlo riprendere a settembre

Il troppo caldo afoso di agosto ha messo a dura prova il geranio, ma ecco come farlo riprendere in questo nuovo mese di settembre. Alcuni consigli preziosi su come intervenire.

Luglio e agosto sono stati mesi molto caldi. Spesso le temperature hanno superato i valori normali della stagione e tutti ne abbiamo sofferto. Ne hanno sofferto anche le nostre piante ed è per questo che oggi vogliamo affrontare l’argomento del troppo caldo ad agosto per il geranio, pianta diffusissima in estate sui nostri balconi e terrazzi. Scopriremo qualche consiglio molto utile per poter intervenire e garantire alla pianta una piena salute.

Troppo caldo per il Geranio: le conseguenze

Nonostante il geranio sia una pianta estiva che sopporta bene le alte temperature, può soffrire molto se l’afa raggiunge dei picchi come è accaduto in queste ultime settimane. Se la temperatura si mantiene per giorni oltre i 35 gradi, il geranio si affloscia. Cioè, vedremo le foglie ripiegarsi su sé stesse e i fiori appassire. Inoltre, non va bene nemmeno per il terreno che può indurirsi troppo.

Come risolvere la situazione

Adesso che è iniziato il mese di settembre e, in teoria, il grande caldo ce lo siamo lasciati alle spalle, è opportuno intervenire per far riprendere la pianta. Se si può, nelle ore più calde della giornata, è meglio spostare la pianta all’ombra o offrire protezione dai raggi solari per darle un po’ di tregua. Inoltre, bisognerebbe annaffiare di più del solito, magari usando la tecnica ad immersione.

Occorre, poi, eliminare le parti ormai secche per ridare nuova energia alla pianta. Infine, dal momento che le temperature di settembre sono ancora miti, è opportuno concimare per rendere il terreno pieno di nutrienti preziosi.

Vedrete che in questo modo, con un po’ di pazienza e determinazione, in poche settimane la pianta ritornerà quella di prima, in piena salute. Il terreno diventerà più morbido, le foglie e i fuori si risolleveranno per tornare al loro splendore.