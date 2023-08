Tinder, il sondaggio che sconvolge ogni credenza: ecco cosa vogliono davvero gli iscritti

Un nuovo studio ha svelato il perché tanti usano Tinder. Le motivazioni sono talmente assurde che scardinano i soliti luoghi comuni.

Sono tanti quelli che oggi utilizzano Tinder, come altri siti di dating, per conoscere qualcuno. Questo perché oggi con i ritmi frenetici e altre motivazioni è difficile trovare il partner o amici. Chi usa Tinder in Italia, anche se con un’iniziale diffidenza, sono 9 milioni di persone, ma i motivi non sono gli stessi per tutti.

Certo, non è scontato che usando Tinder si trovi subito il partner, poiché spesso ciò che si ricerca varia da persona a persona, ma anche perché per cominciare una conversazione deve avvenire il match, ovvero entrambi si devono piacere. Questo per evitare (soprattutto per le donne) migliaia di approcci, spesso insistenti, che portano a disinstallare immediatamente l’app. Ma fare match non significa spesso riuscire a trovare l’anima gemella, perché la conversazione potrebbe non avvenire o avvenire e non piacersi. Una recente ricerca ha svelato cosa si cerca su Tinder.

Perché molti usano Tinder? Ecco tutti i motivi, anche i più assurdi

Se è vero che molti usano l’app di dating per cercare sesso o relazioni, non è vero per tutti. Uno studio condotto dai ricercatori della Standford Medicine ha svelato le reali motivazioni del perché tanti scaricano Tinder e alcune sono così assurde da smantellare le credenze comuni, ovvero che si usano solo per sesso e ciò può deludere chi cerca una relazione seria. I reali motivi sono, infatti, ancora più deludenti poiché spesso portano a non concretizzare mai l’incontro tra le due persone che si sono scambiate il match.

La ricerca ha interrogato 1387 utenti che usano Tinder, uomini e donne inglesi dai 17 agli 84 anni di età, ai quali è stato chiesto se si sono incontrati di persona con le persone conosciute nell’app di dating. Sorprendentemente metà del campione ha risposto che ha avuto solo una conoscenza virtuale. Agli stessi è stato anche chiesto se fossero davvero soddisfatti di usare Tinder e loro hanno risposto negativamente.

Infatti i punteggi assegnati sulla soddisfazione sull’app di dating è stato di 2,39 su 4, mentre solo 3,05 su 5 per quanto riguarda gli incontri reali con le persone conosciute su Tinder. La ricerca ha svelato che se si è depressi e si hanno emozioni negative è meglio non iscriversi all’app di dating. Infatti, spesso persone con questi sentimenti difficilmente riescono a trovare un partner anche se facilitati dalla tecnologia. E’ importante, infatti, utilizzare il social network solo se si hanno emozioni positive e si vuole realmente conoscere qualcuno. Altrimenti difficilmente si arriverà anche al match e a dialogare con qualcuno.