Supermercati aperti il 25 e il 26 dicembre: la lista completa da Nord a Sud

Succede sempre così: ci svegliamo la mattina del 25 e ci accorgiamo di aver dimenticato qualcosa d’indispensabile. Niente paura: sono tanti i supermercati che restano aperti il 25 e il 26.

Un tempo sarebbe stato impensabile trovare supermercati aperti il giorno di Natale e Santo Stefano: le feste sono sacre per tutti e sono, per tutti, un momento da godersi assieme alla famiglia. Ma i tempi cambiano, le abitudini pure e la società di conseguenza. Dunque negli ultimi anni è del tutto normale trovare parecchi supermercati aperti anche il 25 e 26 dicembre.

Qualcuno si chiederà: ma a cosa serve? Chi va a fare la spesa nei giorni di festa? In realtà moltissime persone. E’ abbastanza tipico, infatti, nella frenesia dei giorni antecedenti, dimenticare qualche ingrediente che ci serve per preparare il pranzo di Natale o, ancor peggio, dimenticare cose indispensabili come l’acqua piuttosto che la carta igienica.

Nessun problema: i supermercati ci vengono incontro e non ci lasciano da soli nemmeno il 25 e il 26. Da Nord a Sud sono tante le catene della grande distribuzione che resteranno aperte almeno per mezza giornata. Insomma anche se il ragù si brucia e la besciamella per la lasagna non ci riesce, possiamo sempre scendere sotto casa a comprare quello che ci serve.

Supermercati: ecco quali restano aperti a Natale e Santo Stefano

Usi e costumi cambiano e la società si adegua alle nostre abitudini moderne. Dunque, a differenza di quanto accadeva anni fa, ora anche a Natale e a Santo Stefano è possibile trovare diversi supermercati aperti. Di seguito vediamo quali sono, da Nord a Sud, le insegne che non chiuderanno.

Coop . La più grande catena italiana quest’anno ha deciso di restare aperta anche il 25 e il 26 ma solo i punti vendita all’interno delle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche.

. La più grande catena italiana quest’anno ha deciso di restare e in alcune zone turistiche. Esselunga . La catena di supermercati della famiglia Caprotti resterà aperta normalmente mercoledì 24 mentre tutti i punti vendita resteranno chiusi sia il 25 che il 26.

. La catena di supermercati della famiglia Caprotti resterà aperta normalmente mercoledì 24 mentre tutti i punti vendita resteranno chiusi sia il 25 che il 26. Carrefour e Conad . In questo caso la situazione cambia da città a città: le due catene dovrebbero restare prevalentemente chiuse ma, per maggiori informazioni, è meglio consultare i siti del punto vendita specifico.

. In questo caso la situazione cambia da città a città: le due catene dovrebbero restare prevalentemente chiuse ma, per maggiori informazioni, è meglio consultare i siti del punto vendita specifico. Pam . Gran parte dei supermercati Pam il giorno del 25 dicembre resteranno aperti mezza giornata . Chiusi, invece, il 26.

. Gran parte dei supermercati Pam . Chiusi, invece, il 26. Lidl . I punti vendita della catena tedesca resteranno aperti il giorno della Vigilia. Chiusi il 25. Il giorno di Santo Stefano la situazione varierà a seconda della città: meglio consultare il sito.

. I punti vendita della catena tedesca resteranno aperti il giorno della Vigilia. Chiusi il 25. Il giorno di Santo Stefano la situazione varierà a seconda della città: meglio consultare il sito. Aldi. Il discount Aldi quest’anno ci terrà compagnia il giorno 26 con orario domenicale. Chiusi, invece, il giorno di Natale.

Il discount Aldi quest’anno ci terrà compagnia il Chiusi, invece, il giorno di Natale. MD. I negozi della catena MD resteranno chiusi in tutta Italia sia il 25 che il 26 dicembre.

Per maggior informazioni, comunque, la cosa migliore è consultare i siti dei vari punti vendita perché possono esserci variazioni significativa tra un Comune e l’altro o anche tra i diversi negozi all’interno del medesimo Comune.