Sono morti da anni, ma quasi tutti pensiamo che questi vip siano ancora vivi

Tantissime persone sono cresciute guardando le opere dei grandi Vip del passato. Purtroppo molti di loro sono scomparsi negli ultimi anni.

Il mondo dello spettacolo ha permesso la nascita di numerosi personaggi nel campo cinematografico, musicale, teatrale ecc. Molti hanno raggiunto vette inimmaginabili, entrando addirittura nei cuori di milioni di persone. Recentemente, l’American Film Institute ha pubblicato la lista dei Vip più amati e più importanti della storia del cinema americano: al primo posto della prestigiosa classifica si trovano Humphrey Bogart per gli uomini e Katharine Hepburn per le donne.

Il grande attore Premio Oscar Humphrey Bogart, nato a New York nel 1899 e morto a Los Angeles nel lontano 1957, è una delle stelle più luminose della storia di Hollywood. Katharine Hepburn, invece, nel corso della sua lunga carriera ha vinto ben 4 Premi Oscar, e per molti è la più grande attrice di tutti i tempi.

I Vip più famosi morti da anni

Ci sono dei personaggi che grazie al loro talento intrattengono per anni milioni di persone, attraverso le loro opere cinematografiche o musicali. Tuttavia, può accadere che una parte di questi grandi Vip entri nel famoso dimenticatoio per molti anni, facendo perdere le proprie tracce. Chiaramente, col passare dei decenni alcuni di loro muoiono silenziosamente, senza fare notizia.

Pertanto, a distanza di anni la maggior parte dei fan potrebbero addirittura credere che siano ancora vivi, proprio perché la loro scomparsa è passata inosservata. Infatti, uno dei personaggi più conosciuti nel passato, chiamato Jonathan Brandis, è scomparso giovanissimo all’età di 27 anni, dopo un periodo di depressione estremamente grave, che lo ha portato a tentare il suicidio. Alla fine è morto a causa delle ferite riportate proprio per cercare di suicidarsi.

Lui faceva parte della categoria di attori che raggiungono il successo troppo presto, e questo lo ha influenzato e cambiato nel corso degli anni. Infatti, da quando aveva 16-17 anni tutto il mondo ha cominciato a innamorarsi di lui e a descriverlo come un grandissimo talento. Inoltre, molti grandi registi, come ad esempio Steven Spielberg, lo scritturavano nei loro prestigiosi film.

Tuttavia, nel 1996 la produzione di un grandissimo film di Spielberg, nel quale avrebbe dovuto recitare anche Jonathan Brandis, è stata cancellata. Dopodiché, il giovane attore di talento ha cominciato ad avere sempre meno richieste lavorative, e questo lo ha demoralizzato. E non solo: col tempo lo ha portato persino alla depressione e a tentare il suicidio. Un altro attore diventato celebre in tutto il mondo da bambino è Brad Renfro, il quale già all’età di 11 anni ha lavorato con il grande regista Joel Schumacher.

Purtroppo, anche lui non ha retto il peso dell’enorme successo, cadendo più volte nel mondo della droga. In seguito, è stato addirittura arrestato per 10 giorni e subito dopo lo hanno trovato morto all’età di 25 anni. Per quanto riguarda le attrici scomparse troppo presto, nel 2009 è morta all’età di 32 anni la bravissima attrice Brittany Murphy. Quest’ultima ha avuto una breve carriera fatta di alti e bassi e una famiglia instabile alle spalle.

Inoltre, mentre tentava di portare avanti la sua carriera, doveva badare a sua madre perché si stava curando dal cancro al seno e, al contempo, doveva curare anche suo marito poiché aveva dei problemi cardiaci. Infine, la giovane promessa di Hollywood è stata trovata morta a causa di una polmonite, di un’anemia e di una intossicazione da droghe.