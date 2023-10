Occhio a questi segnali: se li hai tutti, quali sono i 5 cibi da evitare assolutamente la sera

Mangiare è un’attività che piace molto ma bisogna fare i conti con una serie di problemi di cui nemmeno sappiamo di avere.

Molte volte è il nostro stomaco a darci dei segnali di fastidio che possono provenire dal cibo che ingeriamo, alcuni di essi possono essere crampi alla pancia oppure reflussi gastrici, come anche la lingua bianca, e poi per andare in bagno.

La cena è un momento del pasto in cui poi dobbiamo pensare poi a riposare e dormire, quindi occorre mangiare qualcosa di leggero per non avere mal di stomaco durante la notte, anche se ad alcune persone mangiare tanto la sera può far dormire prima perché si sente molto pieno, sarà meglio evitare perché lo stomaco lavora più lentamente rispetto al giorno.

Non conviene nemmeno mangiare poco a pranzo e poi la sera mangiare qualcosa di pesante, ci facciamo solo del male, anche gli spuntini sono importantissimi e se sono a base di frutta ci aiutano molto a idratarci meglio.

Quali sono i cibi da evitare la sera

Per evitare disagi anche durante un’uscita serale ecco quali cibi non bisogna mangiare, ad esempio i cibi piccanti o con molte spezie non sono proprio l’ideale da mangiare la sera, soprattutto questi provocano fastidio allo stomaco e alla bocca, per non dire anche problemi di alitosi, soprattutto la notte sono difficili da digerire e possono anche rendere difficile il sonno.

Anche la pizza è un alimento che va evitato la sera, dato che è ricca di carboidrati, e anche la lievitazione dev’essere diversa, infatti quella con la lievitazione lunga è la più consigliata, anche il pomodoro può dare enorme fastidio per la sua acidità, meglio evitare questo disturbo.

Anche il cioccolato bisognerebbe evitarlo perché, come il caffè, è un cibo che dà eccitazione e ci renderà difficile il sonno, pure l’alcol sarebbe meglio non berlo per rendere il fegato il più leggero possibile dato che tocca a lui smaltire la bevanda, anche la carne rossa non aiuta a dormire bene la notte. La Dottoressa Katia, che è anche una consulente nutrizionale, consiglia infatti di mangiare verdure e qualche carne più leggera o anche il pesce.