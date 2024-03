Questa bistecca, ricca di ferro e proteine, costa la metà del pregiato vitello, ma è altrettanto saporita. Il macellaio la teneva per sé

La spesa è un problema per tante famiglie che devono sempre dare un occhio ai conti. Col budget, purtroppo, bisogna sempre farci stare tutto e si è costretti a fare delle scelte. A volte, delle rinunce, anche se non sempre è necessario. Come nel caso di questa gustosa bistecca.

Inutile girarci intorno visto che centinaia di migliaia di famiglie hanno questo problema non da poco. Quello, cioè, di riuscire a far quadrare i conti, rispettando il budget e senza rinunciare a nulla. Praticamente, una sorta di miracolo laico che, ogni settimana, molte persone sono costrette a replicare quando vanno a riempire il loro carrello.

Purtroppo, molti sono costretti a rinunciare a particolari alimenti. Ad esempio, il pesce viene comprato meno e anche per quanto riguarda la carne si preferisce acquistarla una volta ogni tanto o buttarsi su pezzi meno costosi. La bistecca, soprattutto, di vitello, rappresenta un miraggio per molti. Peccato, perché la tenerezza della carne e il suo sapore sono davvero una delizia. Eppure, si potrebbe pensare ad una sorta di Piano B, per non privarsi di certi alimenti come la carne.

Questa bistecca, ricca di ferro, costa solo la metà del pregiato vitello, ma scegliendola non dovrete rinunciare al sapore

Ad esempio, ci sono pezzi di carne che, per il loro aspetto, non vengono presi in considerazione, facendo un grosso errore. Soprattutto, perché, furbescamente, i macellai, fino a qualche tempo fa, se la tenevano per loro, invece di venderla. Infatti, è chiamata anche Butcher Steak, la bistecca del macellaio, proprio per questa curiosità. Una carne dal rosso intenso, che ha delle striature di grasso che, magari, spingono a non comprarla. Facendo un errore.

Non fatevi ingannare dal suo aspetto perché è proprio quello il segreto del suo sapore unico

Pensate solo che, cuocendola, il grasso si scioglie, rendendo ancora più tenera e saporita questo particolare pezzo. Questa bistecca, ricca di ferro e proteine, costa la metà del più pregiato vitello e si chiama diaframma del bovino. Pezzo che dovete chiedere al vostro macellaio. Oltre che come bistecca, la si può preparare anche lasciandola marinare con sale, pepe, olio e un arancio spremuto e poi cuocendola a fuoco alto. Una carne particolarmente adatta per i bimbi, che ha un prezzo che si aggira tra gli 8 e 12-14 euro al chilo. Come si vede, con pochi euro, vi portate a casa sapore e ricchezza di nutrienti.