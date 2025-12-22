Olio di semi, non è mica tutto uguale: ecco quale usare in base a quello che cucini

Si parla moltissimo di olio extra vergine di oliva ma non si dà la dovuta importanza all’olio di semi. Vediamo le diverse varietà e quale scegliere in base a quello che dobbiamo cucinare.

In Italia abbiamo un oro meraviglioso che dovrebbe valere ancora più dell’oro vero e proprio: si tratta del nostro olio extra vergine di oliva. Si tratta di un prodotto eccezionale non solo a livello di gusto ma, ancor più, per motivi di salute: è una miniera di vitamine, grassi buoni e sostanze antiossidanti.

L’olio extra vergine di oliva è uno dei migliori amici della salute del cuore, i medici consigliano di privilegiarlo rispetto a qualunque altro condimento in cucina. Tuttavia non si può usare proprio sempre per tutte le pietanze. O meglio: forse si potrebbe anche ma, in virtù del suo gusto deciso, potrebbe sovrastare il sapore degli altri ingredienti all’interno di certe pietanze. In questi casi molti preferiscono usare l’olio di semi.

Già ma quale? Si fa presto a dire olio di semi ma non ne esiste solo uno e ogni varietà ha proprietà specifiche che la rendono adatta a certi piatti piuttosto che ad altri, a certe cotture ma non ad altre. Per non combinare guai, occorre conoscere le diverse varietà di oli di semi e, soprattutto, sapere quando usare una o l’altra.

Olio di semi: varietà e quando usarle

