Mi innamoro follemente ma mi stufo subito: perché succede secondo la psicologia

Ti è capitato più di una volta di innamorarti improvvisamente, ma di stufarti altrettanto velocemente? Ecco perché succede e come fare.

L’amore è un sentimento davvero difficile da spiegare e che segue dinamiche tutte sue e che possono variare da persone a persone. Al mondo ci sono, ad esempio, quelle che faticano ad innamorarsi e quelle che, al contrario, si innamorano fin troppo facilmente. Il problema è che sopratutto le seconde, si trovano a vivere quasi sempre un disinnamoramento veloce quasi quanto l’innamoramento.

Un problema che se ti è già capitato, alla lunga può rivelarsi frustrante. Come fare, quindi? Capire il perché succede è certamente il primo passo da compiere per poter cambiare le cose, sopratutto se ciò che si desidera è un amore in grado di durare nel tempo.

I motivi che spingono ad innamorarsi subito e a disinnamorarsi ancora più in fretta

Se anche tu sei vittima di innamoramenti veloci e seguiti da disinnamoramenti ancor più rapidi, probabilmente conosci già la sensazione di frustrazione che ne consegue, sopratutto quando ciò che provavi era tanto forte ed è poi scemato in pochissimo tempo. Si tratta di una condizione che, per quanto possa sembrare strano, è più comune di quanto si pensi e che dipende da alcuni fattori che ti sarà utile imparare a comprendere.

Spesso, infatti, innamorarsi subito indica per lo più una forma di infatuazione che, a sua volta, dipende da un bisogno di affetto. Così basta un’attenzione di troppo data anche da un sorriso a far battere il cuore e portare al così detto innamoramento. Allo stesso tempo, sei dipendente da quegli effetti particolari che si provano proprio durante la prima fase dell’amore e che, una volta, scemati ti portano a stancarti e a ricercarli altrove. In linea generale, secondo la psicologia, alla base di questo processo di innamoramento e disinnamoramento c’è un problema con le figure di attaccamento dell’infanzia. Il tutto per un copione che si cerca involontariamente di riproporre di continuo.

La soluzione? Contrariamente a quanto pensi, non si trova nell’amore ma dentro di te. E per arrivarci potrebbe essere utile scavare nel tuo passato e nelle emozioni che provi. Un percorso che puoi scegliere di percorrere da sola o, ancor meglio, con l’aiuto di uno psicoterapeuta in grado di stimolare le domande giuste per giungere alle risposte in grado di aiutarti davvero. In questo modo, esattamente come avviene dopo aver imparato a dimenticare un amore, potrai iniziare a vivere l’amore in modo più funzionale e sicuramente molto più soddisfacente.