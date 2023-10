Il selfie di Belen Rodriguez mostra una parte della sua casa: ‘dettagli’ fantastici, eccoli tutti

Belen Rodriguez ha svelato dettagli della sua bellissima casa con un selfie in cui mette in evidenza i dettagli: ecco quali.

Belen Rodriguez è tornata sui social più attiva che mai e posta continuamente i momenti salienti della sua giornata. Non mancano foto e video dei suoi due figli, del nuovo compagno Elio Lorenzoni, ma anche della sua splendida casa: ecco i dettagli meravigliosi mostrati.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della nuova casa di Belen Rodriguez, il mega attico di lusso che sta costruendo a Milano. Del suo nuovo nido d’amore, con cui probabilmente andrà a vivere con il nuovo compagno Elio, si sa pochissimo. L’argentina ha mostrato solo il super attico che mostra l’intera città, ma non ha svelato tanti dettagli. Ma il suo vecchio appartamento? Beh nemmeno quello è niente male: ecco i dettagli dell’attuale casa dell’argentina.

Belen Rodriguez e i dettagli della sua meravigliosa casa: ecco come è arredata

Belen Rodriguez, molto probabilmente con il compagno Elio Lorenzoni, si trasferirà nell’appartamento di lusso, l’attico al centro di Milano. Come fa sapere il settimanale Chi, che ha pubblicato foto inedite la showgirl si trasferirà presto in un moderno complesso residenziale di Milano.

La svolta sarebbe stata fatta per dare un taglio con il passato. Un taglio netto considerando che l’abitazione si trova in un complesso residenziale con consierge h24, piscina coperta, palestra, centro benessere e driver a disposizione. Ma la vecchia casa in cui Belen ha vissuto per tanti anni e dove ci sono così tanti ricordi?

La casa in cui è cresciuto Santiago e dove è nata e cresciuta Luna Marì sarà per loro un caro ricordo. Ma l’appartamento di Belen è sempre stato uno dei più belli e moderni di Milano. Si trova in Corso Sempione, una delle zone più esclusive della città ed è stata arredata proprio dall’argentina con un design ricercato e colori di tendenza.

Dalle foto postate si vedono tante lampade, tavolini bassi e oggetti di design, ma anche numerose foto che ritraggono l’argentina in tutto il suo splendore. Fulcro del salone è il divano grigio che appare rilassante e accogliente in un ambiente molto spazioso.

Nel salotto domina il colore grigio, ma ci sono anche tanti oggetti chiari come il tavolo in marmo bianco, le poltroncine in velluto grigio e il parquet chiaro, proprio come le pareti. L’atmosfera dunque è molto calda e rilassante e c’è una luce naturale e calda che inonda la casa sia di giorno che di sera.