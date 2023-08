Giulia De Lellis in bikini. Un sogno ad occhi aperti, mai vista così in forma – FOTO

Giulia De Lellis si mostra in bikini ed è un sogno ad occhi aperti per tutti i suoi fan: in forma smagliante, una dea al mare.

Ritornata dalla visita in Israele, coi vari contenuti pubblicati sui social che hanno scatenato il web, Giulia De Lellis continua a godersi le vacanze estive sfoggiando tutta la sua bellezza e la sua sensualità in spiaggia, posando come modella in suggestivi scorci questa volta tutti italiani.

Dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne di diversi anni fa, la De Lellis è diventata un popolarissimo personaggio televisivo: oltre a essere ormai un’affermata influencer, è anche modella e conduttrice. Tra un’apparizione tv e l’altra, è sempre coinvolta come testimonial di vari brand di moda, che si affidano al suo fascino per lanciare nuovi capi e non solo.

Di recente, come si vede sui social, ha posato direttamente in spiaggia per Bikini Lovers, mostrando un corpo mozzafiato e lasciando tutti senza parole: eccola così, a vederla è un sogno ad occhi aperti, divina in tutta la su sensualità.

Giulia De Lellis posa sugli scogli: in bikini è una visione da sogno

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram insieme alla pagina Bikini Lovers, Giulia De Lellis si è mostrata davvero splendente in piedi sopra agli scogli, indossando un costume firmato dal noto brand e sfoggiando tutta la sua dirompente bellezza.

“Dolce 🇮🇹 in @bikinilovers” scrive lei nella didascalia del post, mentre il costume blu indossato esalta pienamente il suo corpo scolpito, per una visione davvero divina da mozzare il fiato. In primo piano non soltanto le toniche gambe dell’influencer, ma anche il suo florido décollété, che sembra contenuto a fatica dal pezzo sopra del costume. Come una statua greca in piedi sullo scoglio, la De Lellis è più in forma che mai: sembra non potesse esserci proprio modella più adatta di lei per questo particolare costume.

Al post sono arrivati tantissimi like da parte dei follower, mentre non si contano i complimenti nella sezione dei commenti; “SEMPLICEMENTE DEVASTANTE @giuliadelellis103 😍😍😍😍” si legge in uno dei tanti, a mettere in evidenza la bellezza dirompente dell’influencer. La rivedremo già di nuovo protagonista in tv a partire da settembre? Di certo, intanto, la De Lellis sarà ancora protagonista dell’estate.