GF, ti sei mai chiesto quanto guadagnano i concorrenti? Cifre assurde

Tutti ci saremo chiesti, almeno una volta, quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello. Tenetevi forte: cifre davvero assurde.

Iniziato nell’ormai lontano 2000, il Grande Fratello è stato il precursore di tutti i reality show e ha cambiato per sempre il modo di fare televisione. Dura da ormai un quarto di secolo e, nonostante il tempo che passa, riscuote sempre un grande successo. Nel corso di questi 25 anni, tuttavia, è molto cambiato.

Le prime edizioni vedevano come concorrenti dei veri sconosciuti che non c’entravano nulla con il mondo dello spettacolo e che nessuno conosceva. Emeriti sconosciuti che dovevano cimentarsi in varie prove e cercare di restare dentro il più possibile per portarsi a casa la vittoria.

Poi, con gli anni, è stata introdotta la versione “Grande Fratello Vip” che ha preso sempre più piede: personaggi molto conosciuti chiusi dentro alla casa a dirsene, spesso, di tutti i colori tra litigi, ripicche e gelosie. Anche ora che è tornata la versione NIP – Not Important People – in realtà grazie ai social i concorrenti non sono mai proprio degli sconosciuti ma hanno già una certa fama. Ma in tutto questo, vi siete mai chiesti quanto guadagna chi entra nella casa del GF?

Grande Fratello: ecco i compensi dei concorrenti

Sarebbe davvero ingenuo credere che una persona possa stare mesi e mesi dentro una casa non lavorando se non avesse almeno un compenso. Ma quanto guadagneranno i concorrenti del GF? Tenetevi forte perché parliamo di cifre talvolta incredibili.

Come precisato nel paragrafo precedente, il Grande Fratello si divide in Vip e Nip: cioè personaggi famosi e personaggi non famosi, magari popolari sui social ma non appartenenti in alcun modo al mondo della televisione, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Molte volte ci siamo chiesti se vengono pagati e quanto. Naturalmente vengono pagati in quanto, soprattutto, i NIP, mettono in standby la loro vita anche per mesi.

I compensi tra famosi e non famosi variano moltissimo. I non famosi, qualche anno fa, venivano pagati 50 euro al giorno. Di recente, tuttavia – in base a quanto dichiarato da una ex concorrente, Mariavittoria Minghetti – la paga giornaliera è aumentata ed è salita a 80 euro. Tuttavia non è chiaro se tutti ricevano la stessa cifra oppure no. Non è ben chiaro se chi intavola intrecci e dinamiche avvincenti all’interno della casa riceva un compenso più alto oppure se riceva la stessa cifra degli altri.

Ben diverso, invece, il compenso dei personaggi famosi: qui si parla davvero di cifre stellari. Ad esempio, nel 2022, Dagospia rivelò che una concorrente del GF Vip, la cantante Wilma Goich, si sarebbe portata a casa niente di meno che 9000 euro a settimana. Anche in questo caso, però, non è mai stato chiarito se il compenso sia uguale per tutti o se vengano fatti dei distinguo in base alla popolarità del personaggio.