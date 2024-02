Esperienze di gusto in un ristorante stellato a Milano. Ecco alcuni piatti e il prezzo

In molti campi in Italia ci sono eccellenze apprezzate ovunque. Spicchiamo ad esempio nella moda, nel cinema, nella cucina. Nel settore della ristorazione sono molti i cuochi stellati. Scopriamo cosa potremmo mangiare a Milano presso una nota chef.

Quando si vive in una grande città l’offerta culturale è vasta. Specialmente a Milano eventi legati alla musica, al teatro e al cinema sono molto frequenti e diversificati. Si può concludere anche una semplice passeggiata con una cena. In base alle condizioni economiche si possono scegliere trattorie, fast food o food truck.

In città si trovano molti locali dove mangiare e sono tanti i ristoranti premiati con la stella Michelin. Ogni anno la lista si arricchisce di nuovi nomi.

Alcune esperienze di gusto in un ristorante stellato a Milano

Tra gli chef apprezzati e dalla fama consolidata troviamo Viviana Varese. Di origine campana, ha fatto varie esperienze presso ristoranti rinomati e cuochi famosi come Gualtiero Marchesi e Angel Leon.

Il suo VIVA nel capoluogo lombardo si trova al secondo piano di Eataly Smeraldo in piazza 25 aprile. Il locale è ricco di colori e dettagli di classe. Pensiamo alle posate firmate Giò Ponti o al Social table progettato da Renzo e Matteo Piano. Le ceramiche poi sono state disegnate dalla chef.

VIVA Viviana Varese è quindi uno dei posti dove assaporare piatti stellati. Nel menù troviamo gli antipasti a 38 euro l’uno. Potremmo scegliere tra calamaro con catalogna e bieta, ricciola con pomodoro e peperone o il granchio blu con cocco e lime. I primi vanno da 38 a 42 euro. Tra i piatti proposti abbiamo lo spaghettino con calamaro, vongole, limone e tarallo. Un altro interessante è composto da grano saraceno, topinambur, cacao e limone.

Altri locali

I secondi piatti firmati VIVA Viviana Varese spaziano dal pesce alla carne con prezzi tra 38 e 45 euro. Ricca la lista dei dolci e dei vini.

La chef Varese propone in alternativa vari menù degustazione. Quello Tartufo costerebbe 100 euro, VIVA l’orto 110 euro e per VIVA il futuro si pagherebbero 160 euro.

Viviana Varese ha ampliato la sua offerta. Oltre al ristorante stellato, a Milano si trovano pure IO SONO VIVA Dolci e gelati e POLPO semplicemente pesce. In Sicilia, precisamente a Noto, cittadina famosa per il Barocco, ha aperto W Villadorata Country Restaurant e VIVA Il Bistrot.

Potremmo quindi fare esperienze di gusto in un ristorante stellato a Milano, ma anche in altri locali in Sicilia.

(n.d.r. Articolo scritto a puro scopo informativo. Le portate e i prezzi potrebbero subire variazioni)