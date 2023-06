È un aereo? È un uccello…No è un UFO: il video non lascia dubbi

Negli ultimi anni stanno aumentando gli avvistamenti di UFO in tutto il mondo. L’ultimo avvistato è incredibile, sembrava un aereo.

Oggi gli oggetti non identificati non sono più chiamati con l’acronimo UFO, bensì con UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Questi ultimi stanno decisamente aumentando in tutto il mondo, ma gli esperti dicono che solo una piccolissima parte degli avvistamenti risulta essere misteriosa, tutti gli altri sono oggetti creati dagli umani come droni, satelliti ecc., i quali vengono scambiati per alieni.

Ma qual è la città italiana con più avvistamenti? In Italia la città che ha il maggior numero di avvistamenti è Roma, seguita da Milano e Torino. Negli Stati Uniti, invece, la California è lo Stato con più avvistamenti UFO. Recentemente è stato osservato un altro oggetto non identificato, che inizialmente sembrava un aereo o un uccello.

Il pubblico individua un UFO

Durante un airshow vicino Paignton, in Inghilterra, il pubblico ha avvistato uno strano oggetto accanto agli aerei Red Arrows, che si stavano esibendo. In realtà, l’oggetto volante è stato identificato sul maxischermo, poiché gli aerei si trovavano in una posizione distante, quindi non era possibile vederlo a occhio nudo.

L’UFO osservato è apparso come una freccia che sfrecciava a 1.000 miglia all’ora, mentre gli aerei erano impegnati nella coreografia acrobatica. Tra il pubblico era presente persino un ufologo, che di recente ha scritto un libro sugli avvistamenti inspiegabili. Lui è andato all’airshow con lo scopo di osservare il cielo, proprio per scovare qualche eventuale presenza di oggetti non identificati.

Fortunatamente è riuscito a vederlo. Chiaramente ha scattato subito delle foto per immortalare il momento e, subito dopo, lo ha definito come un velivolo di origine non umana. Successivamente, il famoso ufologo ha rilasciato un’intervista, nella quale ha affermato che si era seduto per godersi lo spettacolo degli aerei, subito dopo mentre ha cominciato a scattare foto è apparso un puntino nero tra le Red Arrows.

Inoltre, ha dichiarato che era determinato a scovare qualche oggetto strano in cielo, soprattutto vicino agli aerei in volo. Infatti, in passato ci sono stati molti avvistamenti tra gli aerei, quindi sapeva che le possibilità di individuare un UFO erano piuttosto alte.

Si potrebbe dire che l’ufologo ha avuto una grande fortuna, perché il puntino nero è apparso proprio quando aveva il teleobiettivo della macchina fotografica puntato verso il cielo. E non solo: anche negli anni precedenti ha avuto la stessa fortuna, poiché è riuscito a scovare e a fotografare altri strani puntini nel cielo. Quindi, in conclusione ha chiesto al governo britannico di farsi avanti e diffondere la verità, perché questi UFO sono presenti da tantissimi anni