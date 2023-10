A partire dall’indigo fino ad arrivare al the nero, ecco tutti i rimedi naturali per coprire i capelli bianchi.

Volete coprire i capelli bianchi senza ricorrere a delle costose tinte? Ebbene, dovete sapere che a partire dall’indigo fino ad arrivare al the nero, sono tanti i rimedi naturali grazie a cui poter finalmente risolvere tale problema. Ecco quali sono.

I capelli sono senz’ombra di dubbio il biglietto da visita di ogni persona. Una delle prime cose che gli altri notano, infatti, sono proprio i capelli. Per questo motivo è fondamentale tenerli sempre in ordine, sistemati e puliti. Con il trascorrere degli anni, purtroppo, può capitare che la nostra capigliatura perda la sua luminosità. Questo accade quando iniziano ad apparire i primi capelli bianchi.

Un inestetismo che, prima o poi, coinvolge tutti. In alcuni casi, è bene sapere, riguarda anche i più giovani. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che esistono diversi rimedi naturali grazie ai quali poter coprire i capelli bianchi. Il tutto senza dover ricorrere a prodotti chimici che spesso risultano aggressivi. Ecco cosa fare.

Dall’indigo al the nero, tutti i rimedi naturali per coprire i capelli bianchi

L’invecchiamento è un processo naturale che porta a dover fare i conti con alcuni importanti cambiamenti. Tra questi si annovera la comparsa dei primi capelli bianchi. Una scoperta indubbiamente poco gradita, che non deve comunque spaventare. In molti decidono di rivolgersi al parrucchiere per fare la tinta e coprirli. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che vi sono dei rimedi naturali grazie ai quali poter raggiungere lo stesso risultato?

Ebbene sì, fortunatamente per i nostri capelli è proprio così. Vari, infatti, sono i trattamenti naturali da poter fare comodamente da casa per coprire i capelli bianchi. Tra questi si annovera l’Henné naturale. Si tratta di una sostanza in polvere grazie a cui poter coprire i capelli bianchi in modo duraturo e veloce. Diversi sono i prodotti naturali a base di henné disponibili in commercio, anche pronti all’uso. Basta scegliere la tonalità giusta di colore, applicarla sui nostri capelli e il gioco è fatto.

In alternativa si consiglia di utilizzare il the nero. Anche quest’ultimo si rivela essere un valido alleato contro i capelli bianchi, in particolare per quelli castani. Non bisogna fare altro che mettere tre bustine di the nero in un litro di acqua. Lasciare le bustine in infusione fino a quando l’acqua non si raffredda in modo tale da ottenere un colore intenso. Utilizzare l’infuso così ottenuto per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. Si consiglia di effettuare tale trattamento una volta alla settimana per ottenere dei riflessi mogano.

Per finire citiamo anche l’indigo. Particolarmente consigliato per chi ha i capelli scuri, tale sostanza aiuta ad avere dei capelli forti e luminosi. Facilmente reperibile in erboristeria, può essere acquistato già pronto all’uso o in polvere. In quest’ultimo caso bisogna unire l’indigo a dello yogurt naturale e aggiungere delle gocce di aceto di mele. Lasciare il composto in posa per circa un’oretta e lavare i capelli. Il risultato finale sarà davvero sorprendente! Provare per credere.