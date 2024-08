5 modi per evitare lo stress in vacanza: i consigli degli esperti

Anche la vacanza può dimostrarsi un’occasione per soffrire di stress e molti di voi lo sapranno molto bene; quindi, ecco alcuni modi per evitarlo e qualche consiglio utile.

I mesi estivi sono quelli perfetti per prendersi una vacanza con amici o con la famiglia. Che sia al mare o in montagna, al lago o in città, staccare dalla routine fa bene alla salute. Sì, ma ci sono anche delle controindicazioni e si può soffrire di stress anche in vacanza. Quindi, noi vi suggeriamo i modi migliori per evitare lo stress in vacanza così da allontanare questo rischio e gestire tutto al meglio.

Perché in vacanza si può soffrire di stress?

Andare in vacanza ha sicuramente molti lati estremamente positivi, ma pensiamo ai preparativi, oppure a tutte le persone che ci cercheranno anche mentre dovrebbero essere giorni legati al relax. Non solo, magari ci sono anche dei pensieri legati alla famiglia, al lavoro o a quando rientreremo. Insomma, andare in vacanza non è tutto rose e fiori. Inoltre, cambiare le proprie abitudini potrebbe creare stress anche al corpo.

5 modi per evitare lo stress in vacanza

Gli esperti suggeriscono di adottare delle accortezze per evitare che lo stress rovini quei giorni di vacanza tanto attesi durante l’anno. Innanzitutto, si dovrebbe evitare di dormire fino a troppo tardi. Va bene riposarsi di più, certo, ma non troppo altrimenti il corpo si ritrova destabilizzato. Quindi, il primo consiglio è quello di impostare comunque una routine da vacanza. Poi, il secondo passo è quello di identificare che cosa provoca lo stress e affrontarlo. Terzo step: il respiro. Moltissime persone non fanno caso al proprio respiro ed è invece l’elemento più importante per la nostra salute mentale e fisica. Quarto step: focalizzarsi sugli elementi positivi. Questo aiuto ad essere più motivati e a trascorrere meglio la giornata. Infine, può aiutare molto fare un po’ di movimento. Questo non significa trovare una palestra in vacanza e andare tutti i giorni a sollevare pesi, ma fare delle passeggiate quotidiane o un po’ di stretching.

Questi sono 5 modi per evitare lo stress in vacanza che potete mettere in pratica ogni volta che sentite salire l’ansia. Alcune cose si fanno senza dedicare del tempo specifico, ma mentre si stanno facendo altre attività. Quindi, non costa veramente nulla e si vedranno i risultati positivi dopo poco tempo.