Su Netflix arriva Suburraeterna: avete mai visto i genitori di ‘Spadino’? È la loro fotocopia

Una famiglia piena d’amore quella di Giacomo Spadino, attore che ha interpretato Spadino nella saga di Suburra.

Spadino Anacleti torna protagonista grazie all’uscita di Suburraeterna, disponibile su Netflix a partire dal 14 novembre, serie che racconterà soprattutto le vicende di quello che è uno dei personaggi più amati dell’intera serie.

Grande successo per l’attore Giacomo Ferrara che grazie ad una magistrale interpretazione del rampollo della famiglia criminale sinti stanziata a Roma, è riuscito a scrivere una pagina fondamentale della propria carriera.

Meriti che l’attore abruzzese classe 1990 sa di dover dividere anche con i suoi genitori che lo hanno sempre spronato, anche se non è stato facile per loro vederlo andare via di casa molto presto. La famiglia Ferrara è sempre stata particolarmente unita ed è per questo ancora oggi mamma e papà continuano a spronare loro figlio, consapevoli che ha tutte le qualità per diventare uno degli attori più importanti della scena italiana.

Forse lo è già diventato ma in cuor suo sa di dover ancora lavorare sodo per realizzare la sua più grande ambizione: quella di poter riportare il cinema a casa sua in Abruzzo, perché è proprio lì che sente che affondano le sue radici. Non è infatti cosa rara che Giacomo Ferrara dedichi alla sua famiglia e alla sua terra alcuni emozionanti pensieri.

Giacomo Ferrara alias Spadino, chi sono i suoi genitori

Grandissimo affetto da parte di Giacomo Ferrara che con un toccante messaggio condiviso suo social, ancora fortemente impresso nel cuore dei fan, ha voluto mostrare a tutti come il centro della sua vita sia la propria famiglia. “Spero di rendervi sempre orgogliosi di me, vi amo” ha scritto l’attore in accompagnamento alla foto che lo ritrae insieme a mamma e papà. Tanti sorrisi e un contesto caloroso fanno da contorno ad immagine che è piaciuta veramente a tutti, anche per l’incredibile somiglianza.

Giacomo Ferrara e nato a Pretoro e cresciuto nel piccolo comune di Villamagna, località turistica abruzzese che sorge sul massiccio della Majella. Lì i suoi genitori gestiscono da tempo una nota struttura alberghiera chiama “Mamma Rosa“, in riferimento alla madre di suo papà e perciò sua nonna. Ancor di più a testimonianza di quanto per tutti loro la famiglia è un valore imprescindibile.

Dopo aver terminato il liceo, l’attore diventato celebre soprattutto grazie a Spadino si è trasferito a Roma dove ha puntato tutto sulla recitazione. La sua nuova vita e proseguita con tanto studio e con il debutto a teatro grazie al regista Alessandro Prete, altra figura importante per la sua crescita, fino alla comparsa su piccolo e grande schermo. Insomma, a quanto pare gli sforzi e i sacrifici fatti da parte di tutti non sono stati affatto vani.