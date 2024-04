Lo sai che ci sono delle agevolazioni e dei Bonus che si possono sfruttare quando è il momento di andare in pensione?

Parliamo di pensioni a 67 anni con 20 anni di contributi, quindi, per le pensioni di vecchiaia e non per tutte quelle tante misure anticipate che la normativa prevede, ma difficilmente raggiungibili. Sulle pensioni 2024, ecco l’occasione che aspettavi, perché puoi sfruttare un autentico Bonus che rende il rateo di pensione più ricco.

Pensioni 2024, ecco l’occasione che aspettavi, il Bonus che ti fa prendere oltre 100 euro in più al mese

Andare in pensione ad una determinata età ma ricevere un calcolo della pensione come se l’uscita fosse ad una età avanzata. Questo è ciò che permette di fare il Bonus pensioni 2024, che possono sfruttare le lavoratrici con figli avuti, ma solo se rientrano nel sistema contributivo. Si tratta di quel sistema di calcolo delle pensioni che fa prendere la pensione in base ai contributi versati ed in base ai coefficienti che trasformano i versamenti in pensione.

Dei coefficienti che salgono con il salire dell’età dell’interessato. In parole povere, a parità di contributi versati, chi lascia il lavoro in età più avanzata prende di più. E con questo Bonus una lavoratrice può godere del calcolo più alto anche se esce prima dal lavoro.

Ecco come capire il vantaggio che si può ottenere

A 67 anni di età con 20 anni di contributi il proprio montante contributivo viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione fisso che è pari a 5,723. Significa che chi ha maturato un accumulo dei contributi rivalutati al tasso di inflazione, pari a 400.000 euro, prenderebbe una pensione di 22.892 euro all’anno. Ovvero, circa 1.760 euro al mese per 13 mesi. Se a parità di montante uscisse a 68 anni di età, godrebbe del coefficiente 5,931, con una pensione annua di 23.724 euro e mensile di 1.824 euro. Invece a 69 anni il coefficiente sarebbe 6,154, con pensione annua di 24.616 euro e mensile di 1.893 euro.

Una lavoratrice grazie al Bonus pensioni per i contributivi puri, potrebbe uscire a 67 anni ma ricevere la pensione dei 68 anni se ha avuto da uno a due figli nella sua vita. Se invece i figli fossero stati tre o più, ecco che la pensione a 67 anni verrebbe liquidata come se l’interessata avesse 69 anni. Con il vantaggio prima descritto, di una pensione che passerebbe da 1.760 euro al mese a 1.893 euro al mese. Oltre 120 euro in più al mese quindi.