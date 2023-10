Le 10 cose da non dire mai se ti stai lasciando col partner: te ne potresti pentire amaramente

Ci si può lasciare per i più svariati motivi. Ma mai e in nessun caso è bene pronunciare una di queste frasi: il decalogo della vergogna

Porre fine a una relazione non è mai semplice. Una coppia che litiga può essere capace di fare e di dire le cose peggiori. Però, anche in una lite, dobbiamo stare attenti a cosa diciamo, perché potremmo pentircene amaramente. Ecco le dieci frasi da non pronunciare mai e in nessun caso.

Ci si può lasciare per svariati motivi: dall’assenza di amore, all’attrazione fisica ormai dissoltasi, fino al tradimento, che continua a essere forse la causa principale. Ma, a prescindere dal motivo e a prescindere dalle responsabilità (a volte la colpa non è di nessuno), ci sono delle frasi che non dovremmo mai pronunciare. Ecco quali.

Le 10 frasi da non dire quando ci si sta lasciando

Al primo posto, “È tutta colpa tua”. Come detto, a volte non è colpa di nessuno. E comunque, a prescindere, la colpevolizzazione del partner (o dell’ex partner) è sempre qualcosa di sbagliato. Instillare il senso di colpa potrebbe non solo ferire il tuo partner, ma potrebbe anche avere un impatto negativo sul modo in cui soffri la relazione.

In generale, eliminare la parola “tu”. Focalizzarsi troppo sul partner esclude ogni tipo di responsabilità da parte nostra. Invece, dovremmo essere più obiettivi. Ancora, frasi come “Sono state fatte”: rinfacciare qualcosa, magari di datato, non serve più a niente, soprattutto quando stiamo terminando un rapporto.

Odiosa, poi la frase “Meriti di più”. Non offre alcuna informazione sul motivo della rottura, è vaga e inadeguata. Sembra quasi una presa in giro. Fa il paio con questa anche la frase “Non sei tu, sono io”. Un cliché trito e ritrito, che ha la pretesa di essere manipolativo, ma in maniera dozzinale. Cerchiamo di non usare mai espressioni nette come “Sempre” o “mai”. In una coppia (anche in una coppia che si sta lasciando) non è mai o tutto bianco o tutto nero. Le generalizzazioni lasciano meno spazio ai sentimenti e alla comunicazione aperta.

Ci stiamo lasciando, è vero. Ma non è il caso di provocare sofferenze laceranti a chi abbiamo di fronte. Quindi evitiamo frasi come “Non ti ho mai amato”. Queste parole non solo sminuiscono i sentimenti dell’altra persona ma anche i momenti più belli della relazione. “Non troverai mai qualcuno bravo come me”. La dicono i narcisisti che si sentono dei supereroi. Ma, invece, sapete cosa sono… Dato che abbiamo parlato di narcisismo, patologia che, a volte, sfocia nella violenza, ci pare utile sottolineare (anche se dovrebbe essere ovvio), che mai e in nessun caso si deve trascendere negli insulti. Manteniamo sempre la civiltà.

E, infine, evitiamo anche proposte vecchie come il mondo come “restiamo amici”. Quando una relazione finisce, si deve voltare pagina, l’amicizia, se dev’essere, sarà, ma con i suoi tempi e senza programmarla.