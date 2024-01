Sei stressato al lavoro: adesso chiedere risarcimento è tuo diritto, non perdere la forte cifra

Lo stress ti sta rovinando la vita? Puoi chiedere un risarcimento all’azienda: ecco come fare per ottenere tanti soldi.

Negli ultimi anni la salute mentale è diventata sempre più argomento al centro degli interessi di tutti. Ci stiamo accorgendo di quanto sia importante, tanto come quella fisica, anche se facciamo fatica a curarla. Quando abbiamo un raffreddore prendiamo una medicina, quando ci rompiamo una gamba corriamo al pronto soccorso, eppure pensiamo di poter vivere felicemente e senza conseguenze anche sopraffatti dallo stress, dall’angoscia e dall’ansia che ci divorano ogni giorno di più. Prima ci rendiamo conto di quanto possano davvero farci del male, meglio sarà per tutti.

Il lavoro, come ben sappiamo, è una grande fonte di stress e pressione emotiva per tutti noi. Venirne consumati ogni giorno di più, e sempre peggio, può finire con debilitarci completamente. Ci sono troppe conseguenze gravi di uno stress non curato, che possono mettere a repentaglio la nostra salute e la nostra vita. Ecco perché puoi richiedere un risarcimento alla tua azienda proprio per l’eccessiva tensione.

Se il lavoro ti stressa troppo, puoi ottenere un risarcimento danni molto importante

Naturalmente, come tutte queste cose, non è così semplice ottenere il risarcimento che ti spetta. Ma non è nemmeno difficile come forse credi. Lo stress sul lavoro può essere debilitante tanto quanto una malattia cronica ed è per questo motivo che può essere chiesto un risarcimento per il dolore e la sofferenza che la nostra occupazione ci sta facendo passare. Ma ecco come puoi fare per ottenerlo.

Ci sono alcune situazioni che devono susseguirsi nel tempo perché tu possa chiedere un risarcimento danni e si tratta di abusi psicologici sul lavoro. Magari per alcuni di noi sono scontati e li subiscono senza dire niente, ma non sei costretto a soffrire per sempre. Puoi richiedere un indennizzo sé:

Fai continuamente straordinari imposti dal tuo capo;

Vieni costantemente contattato durante le ferie, le festività e i weekend;

Ti vengono imposti obiettivi eccessivi, troppo ambiziosi e fuori dal tuo normale compito in azienda;

Ti senti in qualsiasi modo negate o ritardate continuamente le ferie che ti spettano di diritto.

Se ti ritrovi in uno di questi casi, hai la possibilità di ottenere un risarcimento danni da parte dell’azienda per cui sei dipendente.