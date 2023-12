Loredana Lecciso, la domanda su Romina Power la imbarazza: la risposta gela tutti

In una recente intervista, Loredana Lecciso ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato molto imbarazzo.

Quando si parla di festività natalizie, Loredana Lecciso non ha dubbi: “A Natale il mio pensiero va a quando era bambina”. Dopotutto, si sa, questo è il periodo più magico dell’anno: per i più piccoli è pura gioia, per gli adulti c’è anche un pizzico di nostalgia.

La showgirl leccese ha rilasciato una lunga intervista ad un settimanale parlando proprio delle sue abitudini natalizie. Da buona donna del Sud, Loredana Lecciso ci ha tenuto a precisare che per lei le festività sono un’occasione da trascorrere con la famiglia, in particolare con quella costruita insieme al suo Albano. Ma una domanda su Romina Power ha fatto calare il gelo e l’imbarazzo: di cosa si tratterà?

Loredana Lecciso parla del suo Natale in famiglia, ma la domanda su Romina Power fa calare il gelo

Loredana Lecciso ne è sicura: il Natale ideale è quello trascorso insieme alle persone che ami. In questo periodo storico, poi, ci sono molte famiglie allargate che hanno trovato un modo originale di trascorrere il Natale, senza privarsi dell’affetto di alcun componente. Alcuni matrimoni, anche se finiscono, riescono ad essere gestiti bene dai protagonisti.

A volte ci può volere del tempo per arrivare ad una convivenza civile: questo è quello che è accaduto ad una delle coppie più amate dello showbiz italiano, ovvero Romina e Albano. Oggi che i due sembrano aver raggiunto un nuovo equilibrio, fatto soprattutto di collaborazioni professionali, come trascorrono le feste natalizie? A chiarire ogni dubbio ci pensa Loredana Lecciso, la compagna del famoso cantante di Cellino San Marco.

Alla domanda: “A Natale, tra una cosa e l’altra, potrebbe scapparci anche un invito per Romina?”, la Lecciso non ha avuto esitazioni e ha risposto con un secco “No”. Poi ha aggiunto: “Non siamo una famiglia che trascorre a tavola le festività. Di solito ci concentriamo di più sul pranzo di Natale, non facciamo nemmeno il cenone alla vigilia”. Loredana ha spiegato che, per loro, si tratta di un giorno come un altro: “Non siamo tipi da super pranzi, né ci piace fare le cose forzatamente solo perché le fanno tutti”.

E ancora: “Di solito si uniscono a noi le mie sorelle in compenso Quest’anno non ci sarà Jasmine perché in Georgia, dove sta partecipando al programma Ballando con le stelle.” Insomma, queste dichiarazioni chiariscono ulteriormente un concetto che anche Albano e Romina Power hanno sottolineato più volte, in occasione di diverse interviste. La coppia che ha fatto sognare gli italiani negli anni Ottanta, oggi si è riavvicinata ma solo per questioni professionali.