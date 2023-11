TikTok salva una vita: ragazza trova donatore grazie ad un video ironico sul social

Un video ironico su TikTok ha salvato la vita ad una giovane studentessa. La ragazza ancora non riesce a quanto sia accaduto.

Più che viva per miracolo, questa volta si potrebbe dire: viva grazie a TikTok. Un video ironico infatti ha salvato una giovane ragazza.

Spesso sentiamo puntare il dito contro i social network ritenuti rei di aver peggiorato il mondo, distrutto i rapporti reali e lobotomizzato i cervelli degli adolescenti. Eppure, non è affatto così. Queste piattaforme – come ogni cosa – non sono né buone né cattive: tutto dipende dall’utilizzo che l’essere umano ne fa.

TikTok è stato più volte al centro della cronaca a causa di sfide assurde e pericolose in cui bambini e ragazzini hanno perso la vita. Questa volta, invece, una ragazza si è salvata grazie ad un video ironico pubblicato sul social network.

Salvata da TikTok: l’incredibile storia di Katie Hallum

Se c’è un merito che, indubbiamente, va riconosciuto ai social network è quello di fare circolare le informazioni molto più in fretta e senza limiti di spazio. Le notizie possono arrivare in pochi minuti anche dall’altro capo del mondo. E talvolta questo può salvare delle vite.

Katie Hallum, una giovane studentessa dell’università dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, si era sentita male improvvisamente. Portata in ospedale, i medici avevano scoperto che era affetta da una gravissima forma di nefropatia. Una malattia ai reni incurabile. La giovane sarebbe sicuramente morta, a meno di non essere sottoposta ad un trapianto.

Ma la situazione non era per nulla semplice, in quanto occorreva un donatore compatibile al 100% o il rischio di rigetto sarebbe stato altissimo. Per non deprimersi e per passare il tempo durante gli 8 giorni di ricovero in ospedale, Katie ha iniziato a pubblicare video ironici su TikTok in cui raccontava la sua situazione ma in modo leggero e spiritoso. In un post, in particolare, faceva finta di introdursi in una stanza per rubare un rene ad un paziente di gruppo sanguigno 0.

Il video fu visto per caso da un’altra giovane, una studentessa della scuola per infermieri di Topeka, Kansas: Savannah Stallbaumer. Quest’ultima, essendo anche lei di gruppo sanguigno 0, pur non conoscendo di persona Katie, ha deciso di informarsi sul suo caso e poi di fare tutti gli accertamenti per verificare una possibile compatibilità tra il suo rene e quello della ragazza.

Dopo aver appreso di essere compatibile al 100%, Savannah ha comunicato la bella notizia a Katie facendole una sorpresa al ristorante, mentre la giovane stava cenando con i suoi genitori. Il trapianto di rene è avvenuto lo scorso 17 agosto ed è andato a buon fine. Le condizioni di Katie continuano a migliorare e ora lei e Savannah sono diventate grandi amiche.