Anastasia Patapova, chi è la bellissima tennista russa che insidia il trono di tennista più glamour a Camila Giorgi

Anastasia Patapova, ecco chi è la rivale numero uno di Camila Giorgi: tutto sulla tennista russa, sfida a colpi di racchetta e…bellezza.

Nell’Olimpo di grandi tenniste si sono affacciate ormai da diverso tempo diverse giovani sportive, pronte a dare del filo da torcere a grandi nomi del tennis femminile come le sorelle Williams e non solo. Russa classe 2001, Anastasia Patapova ha solamente 22 anni, ma ha già dimostrato di avere davvero talento da vendere.

22esima del ranking mondiale, ha attualmente vinto un titolo WTA nel singolo e due nel doppio; la russa doveva sfidare Camila Giorgi, una tennista con cui ha davvero moltissimo in comune, nel primo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023 (erba), anche se purtroppo un problema alla spalla l’ha costretta a dare forfait.

La tennista marchigiana ha vinto l’incontro contro Heather Watson, ripescata dopo il forfait della Patapova; di certo ci sarà modo di rivedere di nuovo la sfida in campo tra le due, che al momento si sfidano anche per il titolo di sportiva più glamour. Anche la Patapova, così come Camila Giorgi, è infatti un concentrato di eleganza e sensualità: ecco quello che (forse) non sapete sulla tennista russa.

Anastasia Patapova, la “sfida” con Camila Giorgi sui social è sempre aperta: eleganza e bellezza

Proprio come Camila Giorgi, anche Anastasia Patapova oltre ad essere dotata di una bellezza evidente a tutti è appassionata di moda e di tutto ciò che orbita intorno a questo settore. Su Instagram, dove è seguita da più di 145mila follower, non manca di pubblicare foto che mettono in risalto tutto il suo fascino.

Bionda con gli occhi azzurri, la tennista ha dei lineamenti davvero penetranti, oltre che un corpo scolpito da modella; non mancano gli scatti insieme al fidanzato, il tennista Alexander Shevchenko, così come al suo cagnolino, che spesso porta proprio sulle tribune dei match a cui assiste.

Diverse anche le foto in bikini, dove mette in risalto un corpo statuario slanciato da 175 cm d’altezza; non mancano le collaborazioni con brand di moda sportivi e, probabilmente, la Patapova non avrebbe di certo problemi anche a lanciarsi in una carriera come modella. Proprio come la Giorgi (che di follower però ne ha più di 700mila) su Instagram la tennista russa incanta: per questa volta il match più glamour di tutti è saltato, ma presto i fan potrebbero rivederle ancora in campo l’una contro l’altra…