Quanto costa saltare la fila per effettuare un intervento urgente presso un medico privato: la cifra ti lascerà senza parole

Sapete quanto costa effettuare un intervento urgente presso un medico privato? La cifra vi lascerà senza parole.

Per effettuare un intervento urgente senza dover attendere le lunghe liste di attesa può rivelarsi utile rivolgersi ad un medico privato. Ma quanto costa? Prezzi, per la maggior parte delle famiglie, proibitivi.

Non sempre tutto procede come vogliamo. Tanti sono gli alti e i bassi con cui tutti quanti ci ritroviamo a fare i conti, con alcuni eventi in particolare che sono fuori dal nostro controllo. Tra questi si annoverano possibili problemi di salute per cui si ha la necessità di rivolgersi ad un medico.

Molte problematiche si risolvono grazie ad alcuni farmaci e prestando attenzione a determinati accorgimenti. Altre, invece, necessitano di interventi mirati. Prima di poter accedere a questi interventi, però, ci si ritrova spesso a fare i conti con lunghissime liste di attesa.

Quanto costa saltare la fila per effettuare un intervento urgente presso un medico privato: prezzi proibitivi

Non perdere tempo, molto spesso, è fondamentale. Questo perché con il trascorrere dei giorni e delle settimane alcune patologie potrebbero peggiorare e portare a conseguenze spiacevoli e alquanto indesiderate. Da qui la decisione di molti di rivolgersi a cliniche private in modo tale da ottenere un’assistenza tempestiva. Ma quanto costa un intervento urgente presso un medico privato?

Stabilire un prezzo a priori non è fattibile. Questo perché il costo differisce a seconda del tipo di intervento da svolgere, complessità e clinica di riferimento. Più impegnativa è l’operazione, ovviamente, più elevato sarà il costo. Ad esempio applicare una protesi può costare da qualche centinaio di euro fino a superare quota 12 mila euro.

Interventi microchirurgici più complessi alla mano possono costare circa 6 mila euro, mentre il trattamento dell’alluce valgo può avere un costo pari all’incirca a 1.500 euro. Per quanto riguarda la chirurgia dermatologica si passa da 150 euro per rimuovere delle alterazioni cutanee fino ad arrivare a superare 1.500 euro per interventi volti a riparare i tessuti.

Soffermandosi sulla chirurgia generale, i costi risultano molto variabili. Si parte da costi più abbordabili per i piccoli interventi fino ad arrivare a trapianti completi che possono arrivare a toccare addirittura quota 50 mila euro. Prima di rinunciare a effettuare un intervento presso un medico privato, comunque, si consiglia di rivolgersi alla clinica di proprio interesse per ottenere informazioni dettagliate sui costi e decidere di conseguenza.