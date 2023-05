Non rinunciare all’happy hour perché sei a dieta: segui questi piccoli consigli per continuare a fare l’aperitivo

Perché dovresti rinunciare all’happy hour quando sei a dieta? Basta seguire questi consigli e potrai continuare a fare l’aperitivo.

Ora che arrivano le belle giornate, torna anche la voglia di ritrovarsi a bere qualcosa con gli amici per un aperitivo. Magari all’aperto, che sia in un bar o a casa poco cambia. Un bicchiere di vino, un calice di prosecco, una birra o un analcolico vanno accompagnati con qualche stuzzichino.

Peccato, che a farne le spese è la linea, e considerando che a breve ci attende la prova costume, spesso si rinuncia a questo momento rilassante della giornata per evitare di accumulare i chili di troppo. Finalmente possiamo smettere di preoccuparci inutilmente.

Grazie a questi piccoli consigli potremo continuare a fare l’aperitivo senza problemi e senza nessun senso di colpa, basta saper scegliere i cibi giusti e non dovremo più rinunciare al divertimento e ad un momento di svago in compagnia.

Consigli per non prendere un etto agli aperitivi

Ami l’happy hour e non vorresti rinunciarci ma la bilancia negli ultimi tempi ti ha fatto capire il contrario. Come fare? Se l’ora dell’aperitivo è per te irrinunciabile e non vorresti privartene per nulla al mondo devi sapere che finalmente seguendo pochi e semplici consigli che stiamo per svelarti non dovrai più farlo.

Per tanti l’happy hour è diventato un vero e proprio stile di vita. Specie per la fascia di età dei più giovani, quelli che ancora non hanno messo su famiglia è un rituale fondamentale dopo una stressante giornata lavorativa. Ritrovarsi con amici o colleghi a bere qualcosa e fare cena per poi rientrare a casa è una pratica davvero comune.

Solo che uno degli inconvenienti è che in questi aperitivi dove si trova davvero di tutto da mangiare si rischia di ingrassare a vista d’occhio. Scopriamo allora quali sono le dritte per non prendere peso.

1) Scegli bene cosa bere. La prima cosa da verificare è quella di scegliere bene cosa bere. L’alcol e lo zucchero sono entrambi nemici della linea, dunque al posto di un gustoso e rinfrescante mojito scegliamo un calice di vino o di prosecco.

2) Punta alla verdure. I buffet agli aperitivi sono spesso ricchi di tutto. Meglio allora optare per le verdure. Un pinzimonio o sottaceti possono essere un’ottima soluzione. Altrimenti via libera a verdure in padella o al vapore.

3) Evita i carboidrati. Pizza, patate e pasta sono da evitare se non vogliamo prendere peso anche perché se consumati a tarda ora sono più difficili da smaltire. Al limite scegliamo un’insalata di riso oppure preferiamo della bresaola o del tacchino con la rucola e qualche scaglia di grana.

4) Evitare fritti e snack. Arachidi, patatine e noccioline fanno venire una gran sete e in più creano ritenzione idrica, dunque, evitiamoli.

5) Occhio alle quantità. Infine, il più semplice consiglio è quello di fare attenzione alle quantità. In maniera distratta è possibile infatti consumare più cibo del dovuto, per cui, anche se siamo distratti evitiamo di riempirci il piatto due o tre volte di seguito.