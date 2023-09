Il partner non ti dice parole dolci? Forse non sa esprimere le sue emozioni: come capirlo

Hai notato che il tuo partner non si espone dicendoti parole dolci? Hai pensato che forse non sia in grado di esprimere le proprie emozioni?

Essere innamorati è di sicuro una delle sensazioni più belle che possano capitare, soprattutto se tale sentimento è corrisposto. Il classico sfarfallio nello stomaco, l’adrenalina, l’emozione di sbagliare e di fare una follia, sono davvero momenti impagabili.

Addirittura, anche soffrire per amore, rientra tra le sensazioni che, anche se brutte, vanno provate nella propria vita. Tutto prende un colore completamente diverso con l’amore.

Certo è che però, in tanti, chi più o chi meno, sentano l’esigenza che tale amore sotto qualche forma venga dimostrato. E spesso e volentieri, è il volersi sentirsi dire le cose che ci riempie il cuore. Essere chiamati con dolci appellativi, sentirsi dire quelle smielature che, anche se alle volte sono un po’ eccessive, fanno bene alla mente e al cuore. Ma se il vostro partner non ve le dice? C’è qualche problema? Avete mai pensato che forse non riesca a esprimere le sue emozioni?

Perché il partner non ti dice parole dolci

Sentirsi dire parole dolci piace davvero a tutti. Rilassa la mente, rilascia endorfine e aumenta la propria autostima. Tutte caratteristiche che ogni giorno, sarebbe bene provare per vivere meglio. Certo è che non sempre la vita degli innamorati è tutta rose e fiori, ci sono momenti di liti profonde che rischiano di far degenerare rapporti, o in maniera opposta fortificarli.

E allora spesso ci si sofferma sul fatto che magari il nostro partner non ci dica di frequente parole dolci. Ma come è possibile? È disinnamorato? Ha disinteresse? Non prova il nostro stesso amore? Nulla di tutto questo: infatti, avete mai pensato che non riesca semplicemente ad esprimere le proprie emozioni? Esiste un termine ben specifico per individuare questo aspetto: una persona può essere davvero in grado, nonostante le senta, di non esprimere le proprie emozioni.

Di cosa si tratta

Quante volte ci siamo sentiti dire, “non riesco ad esprimere con parole mie quello che sento?”. Una visione non così distaccata dalla realtà, anzi in verità è anche abbastanza comune. Non c’è alcuna colpa in tutto questo, ma è quasi una condizione normale. Si chiama, di fatti alessitimia. Ma cosa significa? Proveniente dal greco, letteralmente vuol dire senza parole. Come spesso può capitare nell’esprimere qualcosa di forte che ci sta capitando.

Può capitare a tutti di restare a bocca aperta e senza parole nell’esprimere un concetto, bisognerebbe quindi non avere quel senso di insoddisfazione se non ci vengono dette belle parole. Anzi, va compreso il nostro partner che nonostante tutto, provi a sforzarsi nel dirci qualcosa. Non vuol dire che si sta disinnamorando di noi, semplicemente non ha le parole giuste, per timore, per timidezza, di esprimere la propria condizione emotiva.