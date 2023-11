Loretta Goggi vive in una casa super lussuosa: tutti i dettagli della sua dimora romana

Ecco dove vive Loretta Goggi, la regina della televisione italiana. L’eleganza è unica, così come lo stile: di seguito, ogni dettaglio.

Classe 1950, Loretta Goggi è una cantante, un’attrice e una conduttrice, nonché un’imitatrice, una doppiatrice ed anche una scrittrice. Nella sua vita ha ricoperto moltissimi ruoli e l’ha fatto sempre con grande eleganza e naturalezza, diventando uno dei volti più amati della televisione italiana. Ecco dove vive e com’è casa sua.

Nata a Roma, Loretta Goggi inizia a studiare canto e musica da piccolissima e le sue prime esperienze artistiche le vive quando ha solo otto anni. Esordisce poi come attrice a soli undici anni e a dodici incide la sua prima canzone, Se la cercherai, scritta da Nico Fidenco. Insomma, sembra che l’arte scorra proprio nelle sue vene fin dalla tenera età. Ma ora dove abita? Scopriamo com’è la sua casa, un tripudio di stile e di eleganza!

Loretta Goggi, una casa di stile proprio come lei

Loretta Goggi ha scelto proprio la Capitale come città in cui vivere per tutta la vita. A pochi passi da San Pietro, la giudice di Tale e Quale Show ha una vita molto riservata e, soprattutto a partire dalla scomparsa del marito avvenuta nel 2011, tiene particolarmente alla propria privacy. Ciò che si sa di casa sua, però, è che si trova a pochi passi dal Vaticano, quindi nel cuore pulsante di Roma: dal suo balcone, probabilmente, vede nitidamente la cupola più importante d’Italia.

Sebbene non si abbiano fotografie degli interni, è facile immaginare che si tratti di un appartamento di lusso, con uno stile che rispecchi quello della sua proprietaria e quindi elegante ma pratico allo stesso tempo, soprattutto oggi che gli anni avanzano anche per lei. Nella sua vita, Loretta Goggi ha vissuto due grandi amori: il primo è stato quello con Enrico Polito, concluso negli anni Settanta e il secondo quello con Gianni Brezza, incontrato nel 1979 e mai più lasciato, fino al momento della sua prematura scomparsa nel 2011.

La prestigiosa casa romana è proprio quella che condivideva con il ballerino conosciuto durante le registrazioni di Fantastico e, nonostante siano passati più di dieci anni dalla morte di lui, è probabile che l’abitazione traspiri ancora del suo passaggio, impresso non solo nello stile ma anche nell’arredamento e nei ricordi che la popolano.