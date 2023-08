Rifornimento benzina fai da te: ora è meglio evitarlo, se fai uno di questi 10 errori finisci nei guai

Fare rifornimento da sé senza l’aiuto del benzinaio conviene, ma attenzione a non commettere una serie di errori

Fare rifornimento da sé alla pompa di benzina è un qualcosa che conviene, perché i prezzi sono più bassi.

Di impianti self ce ne sono tantissimi, che danno la possibilità di fare tutto l’iter di rifornimento senza nessun aiuto da parte dell’operatore.

Tuttavia, sono ancora tante le persone che non sono ancora avvezze all’uso di questi meccanismi e si finisce sempre per commettere qualche errore che può creare problemi.

Ve ne sono altre che, proprio perché temono di creare problemi, non si servono di questi impianti. In realtà, è più semplice di quanto si pensi, l’importante, però, è fare attenzione.

Rifornimento benzina fai da te: errori da evitare

Una delle cose a cui prestare attenzione, è all’inserimento di banconote nella bocchetta che prende il denaro.

Esse vanno inserite dal giusto lato, non devono essere rovinate o stropicciate, altrimenti il macchinario non funzionerà. Da tempo, ormai, in alternativa al pagamento in contanti, c’è il pagamento con le varie carte.

Basta inserire la carta nel macchinario apposito, e quando chiesto digitare il PIN. La banca pre-autorizza un credito che può essere di max 100 euro, e così si rifornisce l’auto.

L’addebito occorre quando si stoppa il rifornimento e il distributore vi rilascerà una ricevuta in cui potrete vedere litri erogati e la somma che avete pagato.

Togliete la carta dopo che è stata pre-autorizzata. Attenzione a non sbagliarvi quando scegliete la pompa con cui mettere la benzina. Controllate bene, perché di solito gli impianti sono dotati tutti di benzina e diesel dalla stessa parte, ma potrebbero esserci pompe separate.

Controllate anche il lato in cui c’è il tappo per fare rifornimento, altrimenti dovrete rifare il giro e posizionarvi dal lato giusto. I tubi che erogano la benzina non sono molto lunghi, potrebbero non arrivare dal lato del tappo se non vi mettete nella giusta posizione.

Ricordatevi di togliere il tappo prima di erogare la benzina, perché se prendete l’erogatore e non avete aperto il tappo e rimettete a posto il tubo per fare quest’operazione, il distributore considererà il procedimento terminato.

Togliete quindi prima il tappo, in modo che poi si possa inserire subito il tubo. Non fumate né usate telefoni o altro, mentre fate rifornimento, perché i carburanti sono facilmente infiammabili.

Scegliete la giusta quantità di benzina che volete mettere. Con il cash è semplice, ma se pagate con la carta, inserite prima l’importo che volete mettere se non vi volete ritrovare con il pieno.

Altri errori da evitare sono il ripartire con il tubo erogatore attaccato al vostro tappo, cosa che può sembrare una gag ma a volte è capitato, e poi stare attenti a inserire bene la pistola erogatrice per evitare che la benzina schizzi addosso a noi.

Restare sempre di fianco e non di fronte al bocchettone, per evitare casi del genere. Infine, non dimenticate di rimettere il tappo a posto dopo il rifornimento e richiudere lo sportellino.